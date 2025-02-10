Клуб фанов Карпат и уголок Бразилии в Украине или предыдущие попытки создать во Львове вторую футбольную команду

Украинская Премьер-лига, как и положено медиапродукту топ-уровня, порадовала контентом на праздники. Именно тогда на официальных сайтах двух львовских клубов вышли новости, которые сообщили, что Карпаты и Рух объединяются в один амбициозный проект.

"ФК Карпаты, начиная с 2020 года, прошел непростой путь из любительского коллектива в команду УПЛ. За это время построена профессиональная учебно-тренировочная инфраструктура, сформирована эффективная международная скаутинговая структура и разветвленная система собственного детско-юношеского футбола. Но самой большой ценностью клуба являются его многочисленные болельщики.

ФК Рух совершил свое собственное восхождение от чемпионата Львовской области до элитного дивизиона украинского футбола. Рядом со Львовом создан спортивныпй центр европейского уровня и одна из лучших в Украине футбольных академий, которая за несколько лет подготовила десятки действующих игроков и кандидатов в сборные команды Украины разных возрастных категорий. В частности, благодаря этому удалось сохранить во Львове целое поколение молодых талантов, которые могли быть потеряны в результате львовского футбольного лихолетья конца 2010-х.

Но Львов достоин большего – Клуба, который будет стабильно бороться за лидерские позиции в украинском футболе и достойно представлять нашу страну в европейских клубных соревнованиях. Такая цель в наше непростое время требует нестандартных действий и решений. Именно поэтому основатели и руководители обоих клубов решили объединить усилия для развития футбольного клуба Карпаты.

В связи с таким решением футбольный клуб Рух, начиная с сезона 2025/2026 годов, в дальнейшем сосредоточится на подготовке юных талантов на базе созданной Академии, а также начальной адаптации к взрослому футболу для дальнейшего их привлечения в команду Карпаты ".

Львы возле львовской Ратуши одеты в клубные шарфы Руха и Карпат ФК "Рух

Такой, абсолютно идентичный текст вышел на официальных сайтах обеих команд как раз в тот момент, когда болельщики уже доставали шампанское из холодильников – 31 декабря. Подобные решения даже стали поводом полагать, что Рух прекратит существование, но сейчас об этом сейчас речь не идет.

Рух "просто" продал двух лидеров (Алексей Сыч и Игорь Краснопир) в Карпаты по миллиону евро за каждого, еще двух (Илья Квасница и Олег Федор) отдал в аренду, а взамен взял дублеров (Артур Рябов, Юрий Тлумак). Амбиции этой команды стали намного, намного скромнее.

Карпаты – один из символов Львова. Единственный клуб в истории, который выигрывал Кубок СССР, играя в первой лиге (кстати, это была другая команда, но об этом никто уже не помнит); бронзовый призер чемпионата Украины 90-х; школа, которая воспитала огромное количество будущих звезд УПЛ, игроков сборной – этот колосс нависает над всеми другими попытками создать во Львове что-то новое.

При этом Львов, естественно, большой город, с множеством амбициозных и богатых людей. Попытки создать во Львове вторую силу – особенно во времена, когда и первая ничего особенного в спортивном плане собой не представляла – здесь были, есть и будут. На фоне очередного сюжетного поворота львовского сериала мы решили вспомнить, чем заканчивались предыдущие попытки.

Попытка-92: дубль де-факто, ставший дублем де-юре

Уже первые месяцы независимости показали, что Львову одной команды мало. Сотрудничество одного из тренеров Карпат Николая Вильхового, заместителя председателя львовской государственной администрации Игоря Лещишина и Проминвестбанка сформировала молодую команду, которую назвали просто: ФК Львов.

Уже в 1993-м этот клуб выиграл Кубок Львова, стал чемпионом области и в переходном турнире завоевал право играть во Второй лиге Украины. Через год команда вышла и в Первую лигу, но ни о каких больших амбициях команды речь даже не шла. ФК Львов работал с теми игроками, которые не пригодились Карпатам – и за "вышку" не боролся.

При этом звездных лиц этого Львова было достаточно. Большую часть истории ФК Львов команду тренировал Степан Юрчишин: бывший форвард команды, человек, которому принадлежит вечный рекорд Первой лиги СССР по количеству голов за сезон (42). Воспитанником именно этой команды стал Олег Ящук – будущий бомбардир из Бельгии, который забил почти сто голов за Брюгге и Андерлехт. Именно в ФК Львов заявил о себе Юрий Вирт, которого после этого позвали в элитный дивизион, здесь же начинал Марьян Марущак, который еще появится в этом материале.

Проблемой и козырем одновременно этого ФК Львов был статус ближайших друзей Карпат. Тот же Юрчишин заступил на должность тренера Карпат в 1999-м, когда у главного клуба города появилась вакансия (забавно, что даже тот уход Маркевича был уже не первым). Более того, Львов тогда делегировал в Карпаты весь тренерский штаб, администратора и даже врача.

Степан Юрчишин Камп-Спорт

В сезоне-2000/01 Львов показал лучшие результаты в истории: занял пятое место в чемпионате, дошел до четвертьфинала Кубка. Можно сказать, это его и погубило – хотя сама команда вряд ли была против произошедших событий.

В общем, Петр Дыминский, который только что стал президентом Карпат, убедил команду интегрироваться в структуру Карпат. ФК Львов прекратил свое существование, но его место в первой лиге заняли Карпаты-2 – клуб, который в предыдущем сезоне Второй лиги занял лишь восьмое место. Как говорится, запомните этот твит.

Попытка-2006: легенды одного матча, которые Карпаты выбросили из УПЛ на поле

Новую попытку создать вторую силу во Львове создал Юрий Киндзерский – уроженец города Добромиль, имя которого стало для украинского футбола общим. В январе 2006 года он стал председателем правления ЗАО "Украинская страховая компания "Княжа" – а уже летом того же года еще и президентом нового клуба ФК Львов.

Иронично, что как Карпаты-2 пятью годами ранее заняли место Львова, так и Львову не пришлось карабкаться сквозь чемпионат области, вторую лигу или еще что-то, чтобы играть в первой лиге. Очень удачно расформировался клуб Газовик Скала, из Стрыя – и его место заняли "львы" Киндзерского.

Юрий Киндзерский и Владислав Ващук униан

Вы уже знаете имя человека, под руководством которого новый клуб привыкал к профессиональному футболу. Тот самый Степан Юрчишин, который до того момента два года сидел без работы, возглавил эту версию ФК Львов, уже через считанные месяцы после ее появления. Более того, под него пришел целый ряд знакомых игроков, во главе с Марущаком.

Впрочем, еще до всех этих, громких по меркам Первой лиги, подписаний новая версия ФК Львов показала, что отличается от старой в самом главном. Она не собиралась дружить с Карпатами, что подчеркнула сенсационной победой в кубковом дерби. Для Александра Бабака тот матч, когда он парировал удар Батисты с пенальти, получился, пожалуй, лучшим в карьере.

Киндзерский строил команду не вокруг легионеров, что было нормой для того времени даже в Первой лиге, а вокруг украинского костяка. Еще до Первой лиги он смог подписать Валерия Федорчука – будущего игрока Днепра и Динамо, финалиста Лиги Европы; из умершего Газовика очень удачно удалось переманить братьев Баранцев.

В общем выход в УПЛ, который еще и удачно совпал со строительством "Княжа-Арены" в Добромиле, особо не удивлял. Но первый матч в высшей лиге стал одним из самых сенсационных и легендарных в истории всего украинского футбола.

Дримтим, команда, которая завершит сезон победой в Кубке УЕФА, а лучшие игроки которой поиграют за Барселону, Манчестер Сити, Челси, Милан, проиграла полностью украинскому составу, для которого главным трансфером межсезонья стало подписание ветерана Владислава Ващука.

Федорчук забил в первом матче в высшей лиге, которых он накопит 247. А вот для Вадима Панаса победный гол Шахтеру станет главным событием в карьере: он проведет его между командами Первой лиги и аутсайдерами УПЛ.

Приведем имена всех героев:

ФК Львов – Шахтер 2:0 (1:0)

ФК Львов: Марущак, Романюк, Ващук, Жданов, Данькив (Гальчук, 79), Федорчук, Панас, Баранец Б., Баранец Г., Гордиенко (Худзик, 69), Кицута (Кавацив, 75).

Шахтер: Худжамов, Срна, Чигринский, Ищенко, Рац, Хюбшман (Гладкий, 67), Фернандиньо, Жадсон (Илсиньо, 46), Виллиан, Адриано (Брандао, 46), Селезнев.

Голы: Панас (23), Федорчук (91).

Этот матч разогнал не одну, а очень много дискуссий, которые сейчас смешно вспоминать. Одни люди говорили, что Луческу себя исчерпал, уже тогда; другие не верили в уровень Виллиана, Фернандиньо и других донецких звезд. Львов, разумеется, ставили в пример: вот, как хорошо он справляется с украинским составом! Что ж, тем больнее было крушение надежд.

В следующих четырех матчах ФК Львов даже ни одного гола не забил. Сначала собирал нулевые ничьи, потом стал просто всем подряд проигрывать - и следующую победу одержал аж в 11 туре. Юрчишин после череды поражений был уволен (это был последний его опыт в статусе главного тренера), и его место занял Сергей Ковалец – но от скатывания на дно таблицы не спасло и это.

Уже с Ковальцом ФК Львов сыграл очень зрелищное и красивое львовское дерби, когда 2:0 младшей команды превратились в 2:4. На гол Федорчука и Г. Баранца "львы" ответили голами Кожанова, Кузнецова, Худобяка и Кополовца.

В начале 2009-го ФК Львов стал участником скандала. Домашняя игра с Металлистом закончилась ничьей, но после игры обсуждали не матч, а состояние поля – которое действительно напоминало огород. Мирон Маркевич говорил, что матч не перенесли из Добромиля, чтобы "отцепить" Металлист из чемпионской гонки... Но даже с этой ничьей Львов боролся за выживание – и проводил последний, решающий матч на поле "Украина". Против Карпат.

Как потом оказалось, ФК Львов устраивала даже ничья, чтобы обойти Ильичевец. Но эту ничью добыть им не удалось. Решающим стал пенальти, который Григорий Баранец не забил Всеволоду Романенко –вратарю, который летом как раз в Ильичевец и перейдет. На гол Виталия Романюка Карпаты ответили голами Кузнецова и Кобина и отправили ФК Львов в Первую лигу. Клуб Киндзерского провел в УПЛ лишь один сезон, но эмоций и памяти о себе оставил больше, чем некоторые постоянные участники элитного дивизиона за десятилетия.

Дальше, правда, ничего хорошего для ФК Львов не произошло. Ковалец ушел, в сезоне-2009/10 клуб отметился перестановками на посту главного тренера (команду тренировали пять разных человек), но финишировал лишь на четвертом месте. А потом просто закончились деньги. Умирал клуб долго, болезненно и даже в чем-то унизительно: с открытым поиском нового спонсора. Вылет ФК Львов из Первой лиги в 2012-м году оказался вылетом в никуда: после этого команда снялась с соревнований.

Попытка-2017: Joga bonita, подарившая Динамо звездочку

Новая попытка создать полноценную силу во Львове имела криминальный оттенок.

Богдан Копытко в свое время скрывался от всеукраинского розыска в Чехии, а в 2016-м пережил покушение. Машину, в которой он находился, взорвали фугасом, исполнитель совсем недавно был наказан пожизненным заключением. Но во второй половине десятых Копытко чувствовал себя достаточно свободно, чтобы инвестировать в футбол. И за дело он взялся, скажем так, не тратя лишнего времени: новый ФК Львов после символического сезона во второй лиге занял место Вереса в УПЛ. Под всеобщее возмущение.

Говорят, для развития успешного проекта в футболе нужен четко очерченный вектор. Так вот, этот Львов имел вектор настолько четкий, что шокировал. Возьмем одну из гордостей того Львова, победу в дерби сезона-19/20. Пять бразильцев в стартовом составе, еще шесть начали игру на скамейке. Три из них вышли на замену.

В сезоне-18/19 в заявке Львова было 17 (!!!) представителей пентакампеонов в заявке. Команда набирала их, вообще несмотря на предыдущий статус: многие именно в Украине дебютировали в профессиональном футболе. Некоторые из них заиграли – за Бруну Дуарте аж 600 тысяч евро заплатила Витория Гимарайнш, Лукас Тейлор, как минимум, перешел в Шахтер – но большая часть этих игроков, конечно, производила впечатление "из ниоткуда в никуда".

А если бы на тот момент отменили лимит? Мы бы 11 бразильцев в основе увидели?

Копытко под этот ФК Львов даже фарм-клуб приобрел, Локомотив Кошице - и завозил легионеров еще и туда. Результаты? Одно шестое место – круто, безусловно, но если пытаться его связать с какими-то лицами, бразильцев удастся назвать не так много.

Все тот же Федорчук, а еще Владимир Адамюк, Богдан Сарнавский, Борис Крушинский помогли львовянам, прежде всего, накапливать матчи на ноль – а что касается бразильской атаки, то этот Львов ни в одном из пяти сезонов в высшей лиге не забил более 25 мячей.

В частности, супер мало результативными были дерби: всего 3:2 по сумме пяти матчей. Львовяне выиграли один матч, четыре свели вничью – и, наверное, могли злорадно улыбнуться, встречая вылет Карпат в Первую лигу 2020-го. Но в какой-то момент уходить в небытие пришлось им самим.

Конечно, с началом полномасштабного вторжения привозить легионеров в таких количествах (и чтобы хоть кто-то из них был качественным) стало сложнее; ну и вряд ли нам стоит жалеть Копытка за то, что ему стал менее интересным футбол. Сезон-22/23 команда закончила 13 поражениями подряд и вновь снялась с соревнований.

С момента расформирования последнего Львова прошло мало времени, чтобы делать однозначные выводы, но пока что очень похоже, что он подарил нам игрока Динамо и сборной на годы вперед. Совсем юный Тарас Михавко успел дебютировать за команду, которая доживала последние дни – и перешел в киевский гранд. Сейчас без него оборону Динамо уже сложно представить.

Тарас Михавко (в белом) УПЛ

Как видим, все три предыдущие версии ФК Львов очень отличались друг от друга – за исключением того, что стабильно высокий уровень держать не мог никто. Оценить такую атаку на Рух можно по-разному. Можно, конечно, как попытку убить самобытную команду. Рух весь 2024-й показывал уровень претензий на еврокубки, выбил Карпаты из Кубка и не выглядел слабее ни в чем. Обидно, что вместо двух команд останется только одна.

При этом надо помнить, что Рух – это все-таки Винники, как бы они ни пытались связать себя со Львовом в последние годы. Бизнес владельца клуба Григория Козловского – это Винниковская табачная фабрика, и именно поэтому сначала клуб был основан (и даже Шацких и Алиева в низших лигах убеждал играть) именно в Винниках. Впоследствии Козловский и во Львов команду перевез, и инфраструктуры там на десятки миллионов долларов построил – но впоследствии у его бизнеса появились проблемы. Такое предложение от Карпат – хорошая возможность уйти в тень.

Но вообще, человек так устроен, что его глазу свойственно замыливаться. Мы привыкли к тому, что в Манчестере есть два суперклуба, а в Гамбурге ни одного – тогда как с точки зрения привлекательности для бизнеса именно Гамбург с запасом впереди.

В Европе все решает телеконтракт, но в украинских реалиях Львов предоставляет гораздо более комфортные условия для создания гранда, чем Харьков (где Носов пытается построить топ-клуб) и даже Киев. Наверное, руководству Карпат надоело смотреть, как во Львове чемпионом становится клуб-беженец, донецкий Шахтер - и они решили создать настоящий топ-клуб сами.