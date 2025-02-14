Украинский десант в Турции: что за клуб собрал вместе Зубкова, Сикана и Батагова

На Востоке знают толк в почтении.

Тадж-Махал построен в честь супруги правителя империи, которая слишком рано покинула наш мир. В честь Конфуция появилась отдельная религия. Азия не спешит записывать в легенды, но не спешит и вычёркивать, фиксируя величайших людей в памяти навечно. Например, действующий тренер Трабзонспора выводит команду на домашние матчи на стадионе, названном в честь самого себя.

Невозможно добиться большего уважения, чем то, которое заполучил в Турции Шенол Гюнеш. Легендарный тренер, который доводил сборную Турции до медалей чемпионата мира, много лет был соперником Фатиха Терима по турецким дерби. Обычно проигрывал – потому что его команды, как правило, были слабее. Ведь если командой жизни для Терима стал легендарный и очень европейский по духу Галатасарай, который мог легко приглашать звёзд, то Гюнеш огромную часть жизни отдал жемчужине азиатской Турции – Трабзону.

Место действия: бывшая Греция, клуб с большой историей

Этот город древний, как сама цивилизация. В 756 году до нашей эры порт Трапезун основали греческие колонисты – и это так и осталось самой восточной точкой, до которой добралась цивилизация эллинов. Со временем порт, конечно, стал турецким, поменял имя, но под любым флагом и именем он оставался исключительно важным для торговли. Поэтому, кстати, в прозвище Трабзонспора слышится название украинского клуба: за типично бурные пейзажи клуб назвали "черноморские штормы".

Этот сезон – 26-й в жизни Гюнеша, который он посвящает Трабзонспору. Пятнадцать из них он отдал как игрок, остальные – как тренер. В воротах (а Шенол был именно голкипером, с большим опытом выступлений и за сборную Турции) за "черноморские штормы" он играл без перерывов, а вот его заход в качестве тренера в начале этого сезона стал уже пятым. Турки очень экспрессивны – они и европейских суперзвёзд не жалеют, а своего пророка тем более надо было оценить.

Зато когда в Трабзоне вырос роскошный, современный спорткомплекс, который открывать приехали сам Эрдоган в паре с катарским шейхом бин Салманом, ему дали имя Гюнеша. Сейчас специалист, которому уже 72 года, работает с клубом в статусе если не бога, то первого после него.

Карьеры Гюнеша и Терима удивительным образом контрастируют ещё и в статусе игроков. Один 15 лет играл за Трабзонспор, другой 11 лет отдал Галатасараю – угадайте, кто из них в качестве футболиста взял шесть чемпионств, а кто ноль? Не угадали.

В семидесятые-начале восьмидесятых, когда оба выходили на поле, Галатасарай с Трабзонспором даже сравнивать было смешно. "Черноморским штормам" в принципе было мало равных: именно они стали первой командой в истории турецкого футбола, которая смогла выиграть пять чемпионств за шесть лет. Эту суперсерию они выдали в 1976-81 рр.. – а когда добавили шестой титул в 1984-м, нормой стало выражение "большая четвёрка", когда речь шла про турецких грандов. Трабзонспор догнал по титулам Галатасарай и Бешикташ, отставая только от Фенера!

Если на вас делают шарж – значит, вы действительно популярны. Когда Гюнеш тренировал Бешикташ, который привёл к чемпионскому титулу, Омар Момани подготовил такую карикатуру.

Как так получилось? Идея противостояния титанам из Стамбула был для турецкого футбола настолько актуальна даже 60-70 лет назад, что ею был озабочен даже президент федерации футбола. В шестидесятые, когда турецкий чемпионат начинал разыгрываться впервые, главный босс открыто предлагал клубам из провинциальных городов объединяться по принципу "один город – одна команда", чтобы начать составлять конкуренцию. Трабзон послушался – и, учитывая, что он был очень футбольным городом и до этого мог набирать лучших аж из четырёх местных команд. Как знать – может быть, во Львове сейчас всё делают правильно?

Кто начинал в Трабзоне: звезда Аякса, топ-бомбардир из Ла Лиги

Те времена – в далёком прошлом, и само выражение "большая четвёрка" применительно к турецкому футболу звучит странно. Трабзон в тени Стамбула в футбольном плане так же, как и в любом другом – и даже гения Гюнеша хватало только для вторых мест. Но это никак не мешало клубу временами очень классно напоминать о себе.

Например, в девяностые "черноморские штормы" добились вещи, которая для турецких кажется невозможной. Они проявили себя как клуб-трамплин! В 1994-м они подписали в тбилисском Динамо сразу четырёх игроков – и один из них, Шота Арвеладзе, в ближайшие пару лет собрал титулы игрока года, лучшего бомбардира и пару серебряных медалей Суперлиги. Вскоре его (вместе с братом) купил Аякс, где Шота тоже смог стать звездой.

А вот трансфер Юрия Калитвинцева в 1998-м успешным не назовёшь: плеймейкер, который приехал за 4,5 миллиона долларов, был уже на спаде и не то что в Турции не заиграл, а и в принципе карьеру скоро закончил.

В следующий раз в контексте Динамо Трабзонспор вспоминали уже на поле. После очередного второго места Трабзонспор приехал в Киев с Гюнешем во главе – и шокировал победой 2:1. Последовала отставка Михайличенко, про которую спустя годы даже сам Игорь Суркис говорит, как про ошибку – и победа в Турции 2:0. Убойная связка из Карадениза и Текке всё-таки спасовала перед общим классом Динамо.

За последние 15 лет Трабзон всего по разу видел чемпионат и Кубок, но каждая из этих побед вышла очень-очень красивой. Для начала клуб снова в нетипичной для Турции манере послужил трамплином для нападающего.

К 24 годам главным достижением в карьере Александра Сёрлота было то, что он не дал себя проявить в Мидтьюлланне Артёму Довбику. Два бомбардира одновременно совпали в датском клубе – и Сёрлот, конечно, свои 15 за сезон забил, но за пределами Скандинавии у него были 6 мячей в 43 матчах с Гронингеном, 5 в 22 с Гентом и совсем, казалось бы, красноречивый один мяч в 20 играх за Кристал Пэлас. "Орлы" его, казалось бы, и списали – в Турцию, откуда в топ-лиги не возвращаются...

За один сезон в Трабзоне Сёрлот положил 33 мяча. Команда до последних туров билась за золотой дубль, но титул проиграла Истанбулу – и была вынуждена довольствоваться Кубком. Норвежец по ходу розыгрыша забил семь голов, одному Фенеру в полуфиналах забил трижды – и уехал в топ-лиги, бодаться с Довбиком уже не за место в Мидтьюлланне, а за Трофео Пичичи.

Последнее чемпионство Трабзон взял совсем недавно, в 2022 году. Честно говоря, похоже на использование провала конкурентов: Бешикташ в том сезоне стал шестым, а Галатасарай вообще 13-м. Мареку Хамшику, можно сказать, воздалось за множество проигранных чемпионских гонок в составе Наполи. И он был не единственным ветераном, который приехал из Серии А: лучшим бомбардиром команды стал датчанин Андреас Корнелиус, которого вовремя переманили из тонущей Пармы.

Но, повторюсь, турки очень нетерпеливы. В начале этого сезона Трабзонспор ужасно выступил в еврокубках, последовательно вылетел из Лиги Европы и Лиги конференций от Рапида и Санкт-Галлена соответственно – и творца чемпионства Абдуллу Авджи уволили. Вот так Гюнеш и вернулся на стадион своего имени и в клуб своей жизни.

Здесь и сейчас: вратарь сборной Турции, бомбардир в аренде

И что же у него получается сейчас? Честно говоря, с пятой попытки у Гюнеша получается не очень. Команда катает очень много ничьих и идёт на девятом месте. Слабенько для команды, которая прошлый сезон закончила третьей, а летом заплатила деньги за девятерых разных игроков! Одним из них был центрбек Арсений Батагов, за которого Заря получила 1,83 миллиона евро. В начале сезона Арсений чаще оказывался на скамейке, но в 2025-м пробился в основу.

За этот Трабзонспор играет английский полузащитник Лундстрём, который выступал в составе Шеффилд Юнайтед даже на уровне АПЛ, но... Отставим в сторону скромность: фамилии главных звёзд этой команды Батагов, Зубков и Сикан. Если три кита турецкого футбола в состоянии приглашать суперзвёзд типа Мораты, Джеко, Осимхена, если в Истанбуле бомбардирские рекорды ставит Пёнтек, то в такой скромной, ярко выраженной азиатской команде украинский десант собирался, именно чтобы солировать и тащить. Сикан и Зубков находятся в топ-4 самых дорогих трат клуба, причём за предыдущие 10 лет клуб не выкладывал такие суммы за отдельных игроков ни разу.

При этом до трансфера любого из украинской троицы наш след проявился на высшем уровне. В 2022-м генеральным спонсором Трабзонспора стал WhiteBit – та самая криптобиржа Виктора Носова, который недавно вложился в Металлист 1925. Контракт был заключён на три года, то есть истекает ближайшим летом – но само вложение украинцев намекает, что сотрудничество должно быть продолжено.

Важнейшим партнёром украинцев по атаке должен стать конголезец Симон Банза. Этот форвард в 18 матчах турецкого чемпионата оформил 13 голов и два ассиста – неплохо для представителя кризисного середняка. Но есть одно: этот форвард находится в Турции на правах аренды и, если ничего не изменится, в конце сезона вернётся в Брагу.

Ну и звёзды звёздами, но Трабзонспор, в отличие от многих турецких команд, не забывает о своих. Сразу четыре игрока команды были вызваны в последний состав сборной Турции – против двух из Фенера и трёх из Бешикташа. И это неудивительно, потому что составы грандов просто забиты иностранцами. С тренерами всё выражено ещё ярче: ладно Гюнеш, но даже в его отсутствие клуб предпочитает доверять иностранным тренерам. Из последних 17 назначений на пост тренера только три были выбором не в пользу турок – да и то, одним из них был Арвеладзе, которого язык не повернётся назвать чужаком.

И если Эрен Элмалы уже уехал в Галатасарай, то Угурджан Чакыр находится в команде с 2014-го – и останется, видимо, до конца карьеры. Его можно назвать продолжателем дела Гюнеша: Чакыр – голкипер "черноморских штормов", который давно прибрал к рукам капитанскую повязку. Впервые в матче чемпионата все трое наших сыграли в понедельник, против Эюпспора – и приятно, что им удалось вместе помочь команде добыть 1:0, но надо сказать спасибо и Чакыру, который не пропустил даже с пенальти.

Причины, по которой команде со вторым лучшим (после Пёнтека) бомбардиром Суперлиги в составе потребовались ещё два форварда, найти довольно легко. Румынский форвард Денис Дрэгуш, хоть и забивал нашим на Евро-2024, за Трабзонспор играет так плохо, что его готовы были побить свои же. Когда в матче чемпионата Трабзонспор проиграл Гёзтепе при обилии моментов, в раздевалке клуба возникла потасовка. Дрэгуш на поле не реализовал несколько моментов, в раздевалке, согласно инсайдам, грубо ответил партнёрам – и его были готовы избить. Даже Гюнеш после этого сказать сказал: "Просто извиниться недостаточно".

Кстати, где-то здесь нужно дополнительно подчеркнуть: в Турции очень-очень эмоциональны и боссы, и игроки, и, тем более, фанаты. Гюнеш, которого никакой легендарный статус не спасал от увольнений из Трабзона, готов делать выводы быстро; игроки, соответственно, тоже вылетают и прилетают очень легко: например, из чемпионской основы (2022-го года, напомню) в команде остались только Чакыр и форвард Нвакаэме – но последнему теперь точно будет тяжело пробиться в основу. Поэтому Сикану, который по позиции должен напрямую конкурировать с Банзой, лучше не допускать таких промахов, какие он позволял в Шахтёре. Хотя, честно говоря, двух игроков по цене 6 миллионов за каждого клуб покупал вряд ли для скамейки – вероятно, Гюнеш планирует разместить на поле трёх форвардов.

В целом, видно, что наличие в Трабзоне украинской колонии помогает каждому из тройки. Ещё на прошлой неделе команда играла матч Кубка – и там голом отличился украинец, от которого этого ждали меньше всего. С командой третьего дивизиона Трабзонспор был на грани позора – но Батагов сравнял счёт в эпизоде с первым голом, Сикан отдал ассист на второй, и недавний чемпион увёз счёт 2:2. Уже тот факт, что Батагов после увеличения украинской колонии стал играть больше, говорит о ставке тренера на внутриклубную диаспору.

Зубкова Трабзонспор представил пересекающим Чёрное море на корабле. Хороший пример того, как с иронией относиться даже к самым сложным, триггерным страницам истории. Ведь когда-то украинцы пересекали Чёрное море и посещали Турцию в рамках завоевательных походов. Что же, теперь Гюнеш, как большой и опытный полководец, позвал украинский десант для похода на Стамбул.