Колос разошёлся миром с Левым Берегом в матче 9 тура УПЛ

Колосс сыграл вничью со столичным Левым Берегом в рамках 9 тура Премьер-лиги Украины.

Матч завершился со счётом 0:0. Отметим, что Левый Берег прервал серию из трех поражений.

После 9 тура Колос остался на 13-й строчке турнирной таблицы, в активе клуба 8 зачетных баллов. Левый Берег занимает 14 место с семью очками.

В следующем туре Колосс 18 октября сыграет против Шахтера, а Левый Берег в тот же день встретится с Полесьем.

Чемпионат Украины – УПЛ

9 тур, 5 октября

Колос – Левый Берег 0:0

Колосс: Пахолюк, Цуриков, Красничи, Бондаренко, Козик, Ореховский (68 – Салабай), Демченко, Криворучко (46 – Гагнидзе), Великан (79 – Гусол), Третьяков, Боливар (68 – Безбородько)

Левый берег: Механив, Шаповал, Семенов, Акимов, Соколов, Дедух, Приходько (85 – Банада), М. Когут (75 – Войцеховский), Синица (75 – Спиваков), Шумиха (75 – И. Когут), Кобзарь (46 – Сухоручко)

Предупреждения: 35 – Криворучко, 38 – Ореховский, 55 – Приходько, 90 – Банада

Напомним, в других матчах игрового дня Александрия сыграла вничью с львовским Движением, а ровенский Верес дома обыграл луганскую Зарю.