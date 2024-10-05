Рух благодаря пенальти добыл ничью в Александрии в 9 туре УПЛ

Александрия в домашнем матче сыграла вничью с львовским Рухом в рамках 9 тура Украинской Премьер -лиги.

Поединок завершился со счётом 1:1.

Хозяева активнее начали встречу, однако первый опасный момент создали гости – Остап Притула пробивал после розыгрыша углового, его удар после рикошета попал в поперечину. Александрия ответила выстрелом 31-летнего нападающего Александра Филиппова

Во второй половине игры хозяева продолжили давить на ворота соперника. Казалось, судьбу матча решил эпизод на 88-й минуте. 21-летний голкипер Руха Дмитрий Ледвий отдал передачу прямо на Филиппова, который пробросил мяч мимо защитника и реализовал выход один на один (1:0).

Однако на 90+8 минуте арбитр назначил пенальти за фол Кампуша над Игорем Краснопиром. Одиннадцатиметровый реализовал сам 21-летний нападающий (1:1).

Александрия с 20 очками в активе возглавляет турнирную таблицу чемпионата, у Руха 13 баллов и 5-я позиция.

Чемпионат Украины – УПЛ

9 тур, 5 октября

Александрия – Рух (Львов) 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – 88 Филиппов, 1:1 – 90+9 Краснопир

Напомним, в первом матче дня ровенский Верес дома обыграл луганскую Зарю.