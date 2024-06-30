УАФ обратилась в УЕФА из-за скандала с местом рождения Таловерова

Украинская ассоциация футбола отправила официальное письмо УЕФА из-за того, что организация указала, что страной рождения защитника сборной Украины, уроженца Донецка Максима Таловерова является Россия.

Об этом УАФ сообщила на официальном сайте.

"Обращаемся к вам по поводу досадной ошибки, которая, к сожалению, была обнаружена на официальной странице УЕФА Евро-2024, а именно того факта, что в визитке футболиста сборной Украины Максима Таловерова указано, что страной его рождения является россия, хотя на самом деле Максим Таловеров родился в Донецке в 2000 году.

С 2014 года город Донецк временно оккупирован россией и входит в состав так называемой донецкой народной республики (ДНР), которую не признали международные организации (ЕС, ООН, НАТО, ОБСЕ), подавляющее большинство государств-членов ООН и страны, не входящие в ООН. Кроме того, позиция УЕФА относительно оккупированных украинских территорий с 2014 года и до сих пор так же однозначна и неизменна.

Мы предполагаем, что описанная выше ситуация была лишь ненамеренной ошибкой, однако на третий год полномасштабного военного вторжения России в Украину с особо жестокой и грабительской целью уничтожить нашу страну и унести жизнь украинского народа и украинских детей мы подчеркиваем, что такой вид ошибок является критическим и абсолютно неприемлемым.

В этой связи от имени украинского народа просим проверить обстоятельства описанного случая и принять меры по недопущению таких или подобных случаев в будущем", — говорится в заявлении.