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Маркевич: Сборная Украины может серьезно выстрелить на Евро-2024

Микола Дендак — 12 июня, 07:50
Маркевич: Сборная Украины может серьезно выстрелить на Евро-2024

Главный тренер львовских Карпат Мирон Маркевич считает, что в настоящее время сборная Украины сильнейшая за время независимости и может серьезно выстрелить на Евро-2024.

Его слова передаёт Украинский футбол.

"Украина на Евро-2024 стопроцентно должна выходить из такой группы. У нас сейчас самая сильная сборная за все время независимости. Даже сильнее той, что пробилась в 1/4 финала на чемпионате мира в Германии в 2006 году с Шевченко и Ребровым в составе.
Главное, чтобы нам еще немного фортуна улыбнулась, доли фарта не помешает. Команда Сергея Реброва может очень серьезно выстрелить на Евро-2024", сказал Маркевич.

Напомним, сборная Украины провела три товарищеских матча перед стартом Евро-2024. В первом спарринге украинцы сыграли вничью с Германией, во втором уступили Польше, а в третьем разгромно победили Молдову.

На групповом этапе чемпионата Европы Украина сыграет против Бельгии, Словакии и Румынии.

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Мирон Маркевич

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