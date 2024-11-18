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Тимощук выиграл суд против УАФ в Лозанне

Олексій Мурзак — 18 ноября 2024, 18:52
Тимощук выиграл суд против УАФ в Лозанне
Анатолій Тимощук
ФК Зеніт

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил иск предателя Украины, ныне тренера петербургского Зенита Анатолия Тимощука на решение Украинской ассоциации футбола (УАФ) о лишении его тренерской лицензии и титулов на национальном уровне.

Об этом сообщило пропагандистское агентство ТАСС.

"Спортивный арбитражный суд удовлетворил иск Тимощука в вопросе апелляции на решение украинской ассоциации", – рассказал источник.
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УАФ в марте 2022 года лишила Тимощука всех титулов, тренерской лицензии и пожизненно убрала из официального реестра сборных из-за того, что он продолжал работать в РФ после полномасштабного вторжения.

Тимощук в 2023 году подал апелляцию в CAS – слушание дела прошло в апреле 2024 года.

Свое решение CAS аргументировал тем, что в период с начала полномасштабного вторжения до 11 марта 2022 Тимощук не предпринял никаких действий, из-за которых бы к нему нужно было принять такие дисциплинарные санкции.

Тимощук работает ассистентом главного тренера в тренерском штабе Зенита с 2017 года.

Напомним, недавно Тимощук отдал свою футболку на аукцион, направленный на помощь Курской области. Бывшего игрока сборной Украины уже уничтожили Александр Алиев и Сергей Кривцов.

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Анатолій Тимощук

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