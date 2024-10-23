Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Футбол

Де Росси может снова возглавить Рому

Микола Дендак — 23 октября, 22:43
Де Росси может снова возглавить Рому
Даніеле Де Россі
ФК Рома

Даниэле Де Росси, бывший главный тренер итальянской Ромы, за которую выступает украинец Артем Довбик, может снова возглавить команду.

Об этом сообщает Forza Roma.

Отмечается, что руководство команды недовольно результатами "волков" при руководстве Ивана Юрича и возобновило разговоры с бывшим наставником. По информации источника, итальянец тоже заинтересован в возвращении.

Ранее сообщалось, что Де Росси уволили, когда владелец Ромы Дэн Фридкин поддержал генерального директора команды Лину Сулуку в конфликте между ней и наставником. Однако накануне Сулуку покинула свой пост.

Следующий матч Рома сыграет в 3-м туре Лиги Европы против киевского Динамо. Поединок состоится в четверг, 24 октября, на арене "Стадио Олимпико" в Риме. Начало встречи – в 19:45 по Киеву. Наш сайт проведет текстовую трансляцию матча.

После двух туров Рома и Динамо находятся в нижней части турнирной таблицы, "волки" заработали один зачетный пункт, а киевляне дважды потерпели поражение.

Сначала "бело-синие" разгромно уступили итальянскому Лацио (0:3), а впоследствии потерпели поражение от немецкого Хоффенхайма (0:2).

Де Россі Рома Артем Довбик Іван Юрич

Де Россі

Рома может уволить Юрича и вернуть Де Росси
Серия увольнений продолжается: Генеральный директор Ромы подала в отставку
Хорватский Гасперини для Довбика. Чем грозит украинцу смена тренера Ромы
Ультрас Ромы Довбика анонсировали акцию протеста после увольнения Де Росси
Источник раскрыл детали увольнения Де Росси

Последние новости