Де Росси может снова возглавить Рому

Даниэле Де Росси, бывший главный тренер итальянской Ромы, за которую выступает украинец Артем Довбик, может снова возглавить команду.

Об этом сообщает Forza Roma.

Отмечается, что руководство команды недовольно результатами "волков" при руководстве Ивана Юрича и возобновило разговоры с бывшим наставником. По информации источника, итальянец тоже заинтересован в возвращении.

Ранее сообщалось, что Де Росси уволили, когда владелец Ромы Дэн Фридкин поддержал генерального директора команды Лину Сулуку в конфликте между ней и наставником. Однако накануне Сулуку покинула свой пост.

Следующий матч Рома сыграет в 3-м туре Лиги Европы против киевского Динамо. Поединок состоится в четверг, 24 октября, на арене "Стадио Олимпико" в Риме. Начало встречи – в 19:45 по Киеву. Наш сайт проведет текстовую трансляцию матча.

После двух туров Рома и Динамо находятся в нижней части турнирной таблицы, "волки" заработали один зачетный пункт, а киевляне дважды потерпели поражение.

Сначала "бело-синие" разгромно уступили итальянскому Лацио (0:3), а впоследствии потерпели поражение от немецкого Хоффенхайма (0:2).