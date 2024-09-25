Динамо стартовало в Лиге Европы с разгромного поражения от Лацио

В немецком Гамбурге на арене "Фолькспаркштадион" состоялся матч первого тура основного этапа Лиги Европы, в котором киевскому Динамо противостоял римский Лацио. Поединок завершился поражением вице-чемпиона Украины со счетом 0:3.

Команда Александра Шовковского пропустила три мяча еще в первом тайме. Уже на пятой минуте Диа после передачи от Педро зашел в штрафную площадь и точно пробил в правый нижний угол.

Впоследствии Деле-Баширу удвоил преимущество итальянцев, а через минуту, когда "бело-синие" еще не успели оправиться после второго пропущенного мяча, Диа оформил дубль, доведя разницу в счете до разгромной.

В середине второго тайма вышедший на замену Брагару получил прямую красную за грубую игру, оставив киевлян вдесятером. Впрочем, через 10 минут за фол против Дубинчака покинул поле Нослин, снова выровняв составы на поле. Однако это не помогло Динамо забить гол престижа.

Лига Европы

1 тур. 25 сентября

Динамо – Лацио – 0:3

Голы: Диа (5, 35), Деле-Баширу (34)

Динамо: Бущан – Дубинчак, Михавко, Себальос (Биловар, 19), Тымчик, Шапаренко (Рубчинский, 64), Бражко, Пихаленок (Андриевский, 84), Кабаев (Герреро, 84), Ванат, Ярмоленко (Брагару, 64)

Лацио: Проведель – Пеллегрини, Романьоли, Патрик (Хила, 57), Марушич, Весино, Ровелла, Педро Родригес (Дзакканьи, 68), Деле-Баширу (Нослин, 79), Чауна (Исаксен, 57), Диа (Кастельянос, 68)

Удаление: Брагару (72, грубая игра) – Нослин (82, грубая игра)

Следующий матч в Лиге Европы Динамо проведет 3 октября против немецкого Хоффенгайма, а Лацио в тот же день будет принимать французскую Ниццу.