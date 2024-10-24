Рома – Динамо Киев 0:0. ОНЛАЙН
ФК Динамо Київ
Динамо Киев встретится с Ромой, за которую выступает Артем Довбик в матче третьего тура основного этапа Лига Европы УЕФА.
Поединок состоится на арене "Стадио Олимпико" в Риме.
Стартовые составы
Динамо: Нещерет – Михавко, Попов, Беловар – Овчаренко, Рубчинский, Андриевский, Михайленко, Тимчик – Волошин Герреро
Рома: Свилар – Эрмосо, Н'Дика, Анхелиньо – Челик, Ле Фе, Коне, Залевски – Бальданцы, Пизилли – Довбик
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Матч начался!
Раздается гимн Лиги Европы!
Команды выходят на поле!
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После двух туров Рома и Динамо находятся в нижней части турнирной таблицы, "волки" заработали один зачетный пункт, а киевляне дважды потерпели поражение.