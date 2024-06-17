Украина и Румыния определились с комплектами формы на матч Евро-2024

Сборная Украины сыграет в синем комплекте в поединке первого тура Евро-2024 против Румынии.

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола.

Со своей стороны, румыны выйдут на поле в желтых футболках.

Игра состоится 17 июня. Стартовый свисток раздастся в 16:00 по киевскому времени. Ранее стала известна заявка сборной Украины на этот поединок.

Напомним, Чемпион будет вести текстовую трансляцию поединка. Прямая трансляция игры будет доступна на медиасервисе MEGOGO.