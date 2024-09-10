Довбик не сможет сыграть в матче против Дженоа Малиновского

Украинский нападающий итальянской Ромы Артем Довбик не успеет восстановиться к матчу против Дженоа в 4-м туре Серии А.

Об этом сообщает TUTTOmercatoWEB .

По информации источника, тренерский штаб "волков" не рискует 27-летним украинцем, который завершил с повреждением матч против Ювентуса (0:0). Вероятно, форвард пропустит поединок против команды Руслана Малиновского или проведет его на скамье запасных.

Довбик также пропустил матч сборной Украины в Лиге наций против Албании (2:1) и не сможет помочь команде в поединке против Чехии, который состоится сегодня, 10 сентября, в Праге. Начало - в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, ранее стало известно о травме другого игрока римлян — 28-летний Лоренцо Пеллегрини также получил мышечное повреждение, правда есть большие шансы на его восстановление к матчу против Дженоа, который состоится в воскресенье, 15 сентября. Начало – в 13:30 по киевскому времени.