Определились все участники Клубного чемпионата мира-2025

Стали известны все участники Клубного чемпионата мира-2025. Последним клубом стал бразильский Ботафого, накануне ставший победителем Кубка Либертадорес.

Участники Клубного чемпионата мира

Европа: Реал Мадрид, Атлетико Испания), Челси, Манчестер Сити (Англия), Бавария, Боруссия Дортмунд (Германия), ПСЖ (Франция), Интер, Ювентус (Италия), Порту, Бенфика (Португалия), Зальцбург (Австрия).

Южная Америка: Ботафогу, Палмейрас, Фламенгу и Флуминенсе (все – Бразилия), Ривер Плейт, Бока Хуниорс (Аргентина).

Северная и Центральная Америка: Монтеррей (Мексика), Леон (Мексика), Пачука (Мексика), Сиэтл Саундерс (США), Интер Майами (США).

Африка: Аль-Ахли (Египет), Видад (Марокко), Эсперанс (Тунис), Мамелоди Сандаунз (ЮАР).

Азия: Аль-Хиляль (Саудовская Аравия), Урава Ред Даймондз (Япония), Аль-Айн (ОАЭ), Ульсан Хенде (Корея).

Океания: Окленд Сити (Новая Зеландия).

Напомним, клубный чемпионат мира 2025 пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 в США в расширенном формате на 32 команды. Финал турнира состоится на "Метлайфе Стедиуме" в Нью-Джерси

Ранее приглашение на турнир в качестве представителя страны-хозяйки получил Интер Майами . Остальные клубы получали право на участие по спортивному принципу.

Сообщалось, что ФИФА будет штрафовать клубы за отказ от участия в турнире.