Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Футбол

ФИФА будет штрафовать клубы за отказ от участия в клубном чемпионате мира

Олександр Булава — 5 ноября 2024, 20:56
ФИФА будет штрафовать клубы за отказ от участия в клубном чемпионате мира
FIFA

ФИФА установит новые правила проведения первого клубного чемпионата мира, который пройдет в 2025 году в США.

Об этом сообщил журналист Sky Sports Кейв Солхекол.

Клубы, которые откажутся от участия в турнире, будут оштрафованы на 445 тысяч фунтов. Также будет установлено ограничение для владельцев команд, которые не могут иметь доли больше чем в одном клубе.

Участники КЧС должны прибывать в лагерь за 3-5 дней до первого матча. В предварительную заявку клуба будут входить 26-50 футболистов, в заявку непосредственно на турнир от 26 до 35.

Также будет введено специальное трансферное окно к началу турнира. Участники смогут добавить максимум 2 игрока в свой состав. При этом футболисты могут играть всего за одну команду.

Информация о призовых в настоящее время уточняется.

Напомним, недавно стало известно, что турнир может не состояться . У ФИФА возникли серьезные трудности с организацией соревнования. Они до сих пор не нашли спонсоров и телетрансляторов для турнира.

ФІФА Клубний чемпіонат світу

Клубний чемпіонат світу

Месси и Кривцов сыграют на клубном чемпионате мира 2025
Стало известно, какой клуб получит приглашение на клубный чемпионат мира
Пике: Я спрошу УЕФА, зачем вы создали Лигу наций?
Тебас: Собираемся пожаловаться на ФИФА в органы ЕС
Остаться без звезд футбола: травмы игроков, как следствие перегрузки календаря

Последние новости