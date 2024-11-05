ФИФА будет штрафовать клубы за отказ от участия в клубном чемпионате мира

ФИФА установит новые правила проведения первого клубного чемпионата мира, который пройдет в 2025 году в США.

Об этом сообщил журналист Sky Sports Кейв Солхекол.

Клубы, которые откажутся от участия в турнире, будут оштрафованы на 445 тысяч фунтов. Также будет установлено ограничение для владельцев команд, которые не могут иметь доли больше чем в одном клубе.

Участники КЧС должны прибывать в лагерь за 3-5 дней до первого матча. В предварительную заявку клуба будут входить 26-50 футболистов, в заявку непосредственно на турнир от 26 до 35.

Также будет введено специальное трансферное окно к началу турнира. Участники смогут добавить максимум 2 игрока в свой состав. При этом футболисты могут играть всего за одну команду.

Информация о призовых в настоящее время уточняется.