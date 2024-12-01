Ботафогу впервые в истории выиграл Кубок Либертадореса

Ботафого из Рио-де-Жанейро обыграл Атлетико Минейро в финале Кубка Либертадорес.

Матч на стадионе "Масс Монументаль" в Буэнос-Айресе (Аргентина) завершился со счётом 3:1.

Поединок начался неудачно для Ботафого, клуб уже в первой минуте игры остался в меньшинстве. Грегор прямой ногой влетел в голову соперника. Арбитр без колебаний удалил защитника.

40 segundos de jogo, Gregore deu essa entrada no Fausto Vera.



Jogador do Botafogo recebeu cartão vermelho.



📽️: TV Globo pic.twitter.com/69Sx2i32Nz — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) November 30, 2024

Несмотря на то, что Ботафого остался в меньшинстве, именно клуб из Рио-де-Жанейро открыл счет на 35-й минуте игры – отличился Луис Энрике, а перед перерывом удвоил преимущество после реализованного одиннадцатиметрового, который реализовал Алекс Теллес. Третий гол в активе Жуниора Сантоса на 90+7 минуте игры.

Атлетико отыграл один матч на старте второй половины игры – отличился нападающий Эдуардо Варгас.

Ботафого впервые в истории стал обладателем Кубка Либертадорес и стал 32-й командой, которая сыграет в Клубном чемпионате мира.

Кубок Либертадорес

Финал, 30 ноября

Атлетико Минейро (Бразилия) – Ботафого (Бразилия) 1:3 (0:2)

Голы : 0:1 – 35 Энрике, 0:2 – 44 Теллес (пен), 1:2 – 47 Варгас, 1:3 – 90+7 Сантос

Обзор матча

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Либертадореса стал бразильский Флуминенсе.