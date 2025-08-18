ФИФА по предложению Реала может изменить формат Клубного чемпионата мира после 2029 года

ФИФА собирается рассмотреть вариант с тем, чтобы снова изменить формат проведения Клубного чемпионата мира.

Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, инициатором этого стал мадридский Реал. В июне в Майами "бланкос" предложили ФИФА провести очередную реформу КЧМ. Это предложение поддержали клубы, которые не квалифицировались на турнир в этом году, а именно Ливерпуль, Барселона, Манчестер Юнайтед и Наполи.

Идея заключается в том, чтобы увеличить количество участников с 32 до 48 команд. К тому же, согласно предложению, КЧМ будет проводиться каждые два года, а не четыре, как сейчас.

Сообщается, что крупные европейские клубы хотят воспользоваться огромными потоками доходов ФИФА, которые в значительной степени финансируются саудовской компанией Surj Sports Investments.

ФИФА не намерена внедрять эти изменения и проводить турнир в 2027 году. Поэтому реформа может осуществиться после КЧМ-2029, который будет проходить в Саудовской Аравии.

Более того, ФИФА уже столкнулась с судебным иском от World Leagues (международная лоббистская группа, в которую входит АПЛ) при поддержке глобального профсоюза игроков FIFPRO. Федерацию обвинили в злоупотреблении "доминирующим положением" за якобы неконсультацию с ними по расписанию КЧМ-2025.

Напомним, что дебютным победителем обновленного Клубного чемпионата мира-2025 стал лондонский Челси, который в финале неожиданно разгромил ПСЖ (3:0).

Ранее стало известно, что игроков английского клуба получат солидный бонус за выигрыш турнира. Но при этом "пенсионеры" на данный момент не имеют места на КЧМ-2029, даже в статусе действующего победителя.