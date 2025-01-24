Новый вызов для Реброва: Руди Гарсия возглавил сборную Бельгии

Что значит для национальной команды Украины смена тренера в сборной Бельгии? Если коротко, то проблемы...

Все же, именно бельгийцы будут соперниками для подопечных Сергея Реброва в матчах за право выступать в элитном дивизионе Лиги наций. Поэтому Чемпион решил проанализировать, как эти перестановки в стане соперника повлияют на двухматчевое противостояние.

Минусы для сборной Украины

Деградация Бельгии Тедеско

В начале его команда была грозной. В стартовых 14 матчах во главе Бельгии Тедеско ни разу не познал вкуса поражения. Да, были ничьи против Ирландии, Швеции, Австрии и Англии, и все же... Его команда больше года не уступала. Но началось Евро-2024.

Доменико Тедеско РБФА

И сразу же Бельгия сенсационно проиграла Словакии. Далее была выстраданная победа над Румынией и скандальная ничья с Украиной. На бумаге фавориты группы откровенно затягивали время в попытках уберечь спасительную ничью. После игры лидер Бельгии Кевин де Брейне обвинял журналистов в провокациях, а футбол бельгийцев не критиковал разве что сам Тедеско.

В итоге сборная Бельгии со скрипом вышла в 1/8 финала, где проиграла неубедительной Франции.

Проблемная атака

За весь турнир Бельгия забила лишь 2 мяча, оба в матче против Румынии. Основной нападающий команды Ромелу Лукаку был страхом больше для арбитров (3 отмененных гола), чем для защитников. А невероятные цифры обыгрышей у Жереми Доку не несли серьезной угрозы (16 удачных, третье место на турнире).

Бельгия была 5-й на всем турнире по проценту владения мяча (55,0%), но по качеству созданных моментов делила 15-ю строчку с Чехией. Количество ударов также довольно низкое, на уровне с Данией и немножко лучше показателей Украины (13,3 против 13).

Провал в Лиге наций

После откровенно неудачного Евро Бельгия имела возможность реабилитироваться в Лиге наций, однако этот турнир команда провела не лучше. Количество голевых моментов за матч было ниже показателей Украины (13). И не только... Сан-Марино и Фарерские острова также действовали острее в атаке (11 голевых моментов против 10 у Бельгии).

Доменико Тедеско УАФ

За матч бельгийцы били в среднем 14,8 раз, но из них лишь 5 ударов летели в створ ворот. В целом команда забила 6 голов, что также меньше, чем украинцы. Да, можно говорить об уровне соперников, но есть но.

Бельгия проиграла 4 (!) матча из 6, забив в этих четырех поединках лишь 1 гол. Остальные 5 – в матчах против Италии (2:2) и Израиля (3:1). В итоге команда заняла третье место в группе с Италией и Францией, опередив Израиль лишь по разнице забитых и пропущенных голов.

Поэтому да, эту кризисную команду Украина могла бы одолеть. Что, собственно, показал матч на Евро (лучший для подопечных Реброва по мнению многих экспертов).

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Неизвестный соперник

Сейчас невозможно ожидать чего-то конкретного от Бельгии, даже касаемо вызова игроков. С одной стороны увольнение Тедеско открыло путь для возвращения звездного вратаря Реала Тибо Куртуа (он заявлял, что не будет играть за сборную при этом тренере).

С другой, неизвестно, захочет ли сам тренер вызывать старых лидеров. Ведь большинство из них уже прошли свой пик. Де Брейне сейчас 33 года, Куртуа – 32, Лукаку – 31, Троссару – 30. Поэтому смена поколений может начаться в любой момент.

И не стоит забывать, что в большинстве случаев смена тренера моментально улучшает результаты и качество игры (если футболистам, конечно, есть что доказывать).

Руди Гарсия

Этот тренер имеет сразу несколько пунктов в резюме, которые вызывают нервозность. Он великолепно проявил себя в Лилле, выиграв в 2011 году чемпионат и кубок Франции. Дважды выигрывал серебро Серии А с Ромой и доходил до полуфинала Лиги чемпионов с Лионом в сезоне 2019/20. Но....

Руди Гарсия rbfa.be

Приглашение Руди Гарсии – единственный позитив для сборной Украины

Во-первых, трофеи Гарсии во главе Лилля до сих пор остаются единственными в его активе. Во вторых, последний опыт у тренера был откровенно неудачным.

Предыдущими клубами Руди были Аль-Наср и Наполи. Из саудовского клуба его уволили из-за конфликта с Криштиану Роналду, а в Неаполе он тотально провалился, проведя лишь 16 матчей во главе действующего на тот момент чемпиона Италии (выиграл 8 поединков).

Также у Гарсии нет опыта работы с национальными командами. А на этом обжигались очень часто, в том числе и Украина. Все же, клубный футбол и работа со сборной – вещи несравнимые.

Стиль команд Руди Гарсии

Команды Руди Гарсии характеризуются стремлением к контролю мяча, построения игры через короткие передачи и активного использования флангов. Его стиль футбола базируется на высоком уровне технического мастерства игроков и акценте на комбинационной игре. Успешно реализуя этот подход, команды Гарсии часто создают моменты через быстрое движение мяча и динамичные атаки.

Однако, не все идеально в его футболе. Ориентация на контроль мяча и комбинации может приводить к замедлению игры, особенно против соперников, которые глубоко защищаются и ждут ошибок. В таких ситуациях не хватает скорости принятия решений и вариативности в атаке, что затрудняет прорыв через оборону.

Тактическая организация команд Гарсии на поле является сильной стороной, но иногда его стремление к идеальному выполнению плана может ограничивать творчество отдельных игроков. Некоторые футболисты, привыкшие действовать интуитивно, могут чувствовать себя скованно в таких условиях.

Кроме того, оборонительная структура команд Гарсии не всегда стабильна во время быстрых контратак. В матчах против соперников, которые используют вертикальную игру, его подопечные часто сталкиваются с проблемами из-за высокой защиты и недостаточного количества игроков, возвращающихся на свои позиции.

Руди Гарсия строит футбол с четкими принципами и значительными сильными сторонами, но для достижения стабильного успеха ему нужно адаптировать свой стиль к специфике оппонентов и совершенствовать игру в обороне. Именно неудачная игра в обороне может пойти на пользу сборной Украины, которой нужен будет шанс на гол. С футболистами сборной Бельгии он должен появиться.

Скандалы не исчезнут

В поздних работах Гарсия везде имел конфликты. В Марселе – с игроками, в Лионе – с фанами и Жуниньо, в Аль-Насре – с Роналду, в Наполи – с де Лаурентисом. И это также может сыграть важную роль в пользу Украины.

В любом случае, сформировать однозначный вывод относительно этого решения не получится. Все станет понятно лишь после матчей, и лишь тогда можно будет сказать, была ли эта смена тренера удачной для Бельгии.