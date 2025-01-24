Новый вызов для Реброва: Руди Гарсия возглавил сборную Бельгии
Что значит для национальной команды Украины смена тренера в сборной Бельгии? Если коротко, то проблемы...
Все же, именно бельгийцы будут соперниками для подопечных Сергея Реброва в матчах за право выступать в элитном дивизионе Лиги наций. Поэтому Чемпион решил проанализировать, как эти перестановки в стане соперника повлияют на двухматчевое противостояние.
Минусы для сборной Украины
Деградация Бельгии Тедеско
В начале его команда была грозной. В стартовых 14 матчах во главе Бельгии Тедеско ни разу не познал вкуса поражения. Да, были ничьи против Ирландии, Швеции, Австрии и Англии, и все же... Его команда больше года не уступала. Но началось Евро-2024.
И сразу же Бельгия сенсационно проиграла Словакии. Далее была выстраданная победа над Румынией и скандальная ничья с Украиной. На бумаге фавориты группы откровенно затягивали время в попытках уберечь спасительную ничью. После игры лидер Бельгии Кевин де Брейне обвинял журналистов в провокациях, а футбол бельгийцев не критиковал разве что сам Тедеско.
В итоге сборная Бельгии со скрипом вышла в 1/8 финала, где проиграла неубедительной Франции.
Проблемная атака
За весь турнир Бельгия забила лишь 2 мяча, оба в матче против Румынии. Основной нападающий команды Ромелу Лукаку был страхом больше для арбитров (3 отмененных гола), чем для защитников. А невероятные цифры обыгрышей у Жереми Доку не несли серьезной угрозы (16 удачных, третье место на турнире).
Бельгия была 5-й на всем турнире по проценту владения мяча (55,0%), но по качеству созданных моментов делила 15-ю строчку с Чехией. Количество ударов также довольно низкое, на уровне с Данией и немножко лучше показателей Украины (13,3 против 13).
Провал в Лиге наций
После откровенно неудачного Евро Бельгия имела возможность реабилитироваться в Лиге наций, однако этот турнир команда провела не лучше. Количество голевых моментов за матч было ниже показателей Украины (13). И не только... Сан-Марино и Фарерские острова также действовали острее в атаке (11 голевых моментов против 10 у Бельгии).
За матч бельгийцы били в среднем 14,8 раз, но из них лишь 5 ударов летели в створ ворот. В целом команда забила 6 голов, что также меньше, чем украинцы. Да, можно говорить об уровне соперников, но есть но.
Бельгия проиграла 4 (!) матча из 6, забив в этих четырех поединках лишь 1 гол. Остальные 5 – в матчах против Италии (2:2) и Израиля (3:1). В итоге команда заняла третье место в группе с Италией и Францией, опередив Израиль лишь по разнице забитых и пропущенных голов.
Поэтому да, эту кризисную команду Украина могла бы одолеть. Что, собственно, показал матч на Евро (лучший для подопечных Реброва по мнению многих экспертов).
Неизвестный соперник
Сейчас невозможно ожидать чего-то конкретного от Бельгии, даже касаемо вызова игроков. С одной стороны увольнение Тедеско открыло путь для возвращения звездного вратаря Реала Тибо Куртуа (он заявлял, что не будет играть за сборную при этом тренере).
С другой, неизвестно, захочет ли сам тренер вызывать старых лидеров. Ведь большинство из них уже прошли свой пик. Де Брейне сейчас 33 года, Куртуа – 32, Лукаку – 31, Троссару – 30. Поэтому смена поколений может начаться в любой момент.
И не стоит забывать, что в большинстве случаев смена тренера моментально улучшает результаты и качество игры (если футболистам, конечно, есть что доказывать).
Руди Гарсия
Этот тренер имеет сразу несколько пунктов в резюме, которые вызывают нервозность. Он великолепно проявил себя в Лилле, выиграв в 2011 году чемпионат и кубок Франции. Дважды выигрывал серебро Серии А с Ромой и доходил до полуфинала Лиги чемпионов с Лионом в сезоне 2019/20. Но....
Приглашение Руди Гарсии – единственный позитив для сборной Украины
Во-первых, трофеи Гарсии во главе Лилля до сих пор остаются единственными в его активе. Во вторых, последний опыт у тренера был откровенно неудачным.
Предыдущими клубами Руди были Аль-Наср и Наполи. Из саудовского клуба его уволили из-за конфликта с Криштиану Роналду, а в Неаполе он тотально провалился, проведя лишь 16 матчей во главе действующего на тот момент чемпиона Италии (выиграл 8 поединков).
Также у Гарсии нет опыта работы с национальными командами. А на этом обжигались очень часто, в том числе и Украина. Все же, клубный футбол и работа со сборной – вещи несравнимые.
Стиль команд Руди Гарсии
Команды Руди Гарсии характеризуются стремлением к контролю мяча, построения игры через короткие передачи и активного использования флангов. Его стиль футбола базируется на высоком уровне технического мастерства игроков и акценте на комбинационной игре. Успешно реализуя этот подход, команды Гарсии часто создают моменты через быстрое движение мяча и динамичные атаки.
Однако, не все идеально в его футболе. Ориентация на контроль мяча и комбинации может приводить к замедлению игры, особенно против соперников, которые глубоко защищаются и ждут ошибок. В таких ситуациях не хватает скорости принятия решений и вариативности в атаке, что затрудняет прорыв через оборону.
Тактическая организация команд Гарсии на поле является сильной стороной, но иногда его стремление к идеальному выполнению плана может ограничивать творчество отдельных игроков. Некоторые футболисты, привыкшие действовать интуитивно, могут чувствовать себя скованно в таких условиях.
Кроме того, оборонительная структура команд Гарсии не всегда стабильна во время быстрых контратак. В матчах против соперников, которые используют вертикальную игру, его подопечные часто сталкиваются с проблемами из-за высокой защиты и недостаточного количества игроков, возвращающихся на свои позиции.
Руди Гарсия строит футбол с четкими принципами и значительными сильными сторонами, но для достижения стабильного успеха ему нужно адаптировать свой стиль к специфике оппонентов и совершенствовать игру в обороне. Именно неудачная игра в обороне может пойти на пользу сборной Украины, которой нужен будет шанс на гол. С футболистами сборной Бельгии он должен появиться.
Скандалы не исчезнут
В поздних работах Гарсия везде имел конфликты. В Марселе – с игроками, в Лионе – с фанами и Жуниньо, в Аль-Насре – с Роналду, в Наполи – с де Лаурентисом. И это также может сыграть важную роль в пользу Украины.
В любом случае, сформировать однозначный вывод относительно этого решения не получится. Все станет понятно лишь после матчей, и лишь тогда можно будет сказать, была ли эта смена тренера удачной для Бельгии.