Динамо Киев – Шахтер 0:0. ОНЛАЙН

Киевское Динамо встретится с донецким Шахтером в рамках 11-го тура Украинской Премьер-лиги сезона-2024/2025.

Украинское классическое пройдет в воскресенье, 27 октября, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Начало матча – в 18:00 по киевскому времени.

Составь команд

Динамо: Бущан, Попов, Бражко, Ванат, Андриевский, Кабаев, Тимчик, Буяльский (к), Михавко, Дубинчак, Брагару.

Шахтер: Ризнык, Бондарь, Эгиналда, Криськив, Судаков, Зубков, Педро Энрике, Сикан, Бондаренко, Матвиенко (к), Конопля.

Просмотреть игру можно на канале единственного телепула УПЛ ТВ – он доступен у большинства операторов и ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv и т.д.).

После девяти сыгранных матчей Динамо возглавляет турнирную таблицу, опережая "горняков" на шесть очков.

Отметим, что в преддверии команды провели матчи в еврокубках. Во вторник, 22 октября, Шахтер потерпел минимальное поражение от Арсенала, а в четверг подопечные Александр Шовковского уступили Роме.