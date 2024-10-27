Динамо Киев – Шахтер 0:0. ОНЛАЙН
Киевское Динамо встретится с донецким Шахтером в рамках 11-го тура Украинской Премьер-лиги сезона-2024/2025.
Украинское классическое пройдет в воскресенье, 27 октября, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Начало матча – в 18:00 по киевскому времени.
Составь команд
Динамо: Бущан, Попов, Бражко, Ванат, Андриевский, Кабаев, Тимчик, Буяльский (к), Михавко, Дубинчак, Брагару.
Шахтер: Ризнык, Бондарь, Эгиналда, Криськив, Судаков, Зубков, Педро Энрике, Сикан, Бондаренко, Матвиенко (к), Конопля.
Просмотреть игру можно на канале единственного телепула УПЛ ТВ – он доступен у большинства операторов и ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv и т.д.).
После девяти сыгранных матчей Динамо возглавляет турнирную таблицу, опережая "горняков" на шесть очков.
Отметим, что в преддверии команды провели матчи в еврокубках. Во вторник, 22 октября, Шахтер потерпел минимальное поражение от Арсенала, а в четверг подопечные Александр Шовковского уступили Роме.