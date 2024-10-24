Победный гол Довбика: Динамо вторым составом проиграло Роме в Лиге Европы

В Риме на "Стадио Олимпико" состоялся матч 3-го тура основного этапа Лиги Европы, в котором киевское Динамо противостояло местной Роме. Итальянская команда одержала победу над вице-чемпионом Украины со счетом 1:0.

Александр Шовковский выставил на поединок второй состав, тем самым он решил приберечь основу ко всеукраинскому дерби против Шахтера в рамках Украинской Премьер-лиги, которое состоится в воскресенье, 27 октября.

За Рому с первых минут играл украинский нападающий Артем Довбик, который на экваторе первого тайма получил возможность отличиться с пенальти, когда Михавко сфолил против Бальданци на линии штрафной.

Форвард сборной Украины с 11-метровой отметки не промахнулся, открыв счет в поединке. А на 53-й минуте Довбык был заменен Шомуродовым.

Динамо же могло до перерыва сравнять счет, если бы не положение вне игры. Герреро пробивал из центра штрафной с отскока, попал в защитника, после чего Волошин добил из офсайда, что зафиксировал лайнсмен.

Во втором тайме Шовковский усилил игру футболистами основного состава: вышли Шапаренко, Кабаев, Ванат и Буяльский. Интрига сохранялась вплоть до финального свистка: бело-синие показывали конкурентную игру и имели все шансы вырвать ничью, однако все же не смогли сравнять счет.

Динамо в третий раз подряд проиграло в Лиге Европы после поражений от итальянского Лацио (0:3) и немецкого Хоффенхайма (0:2) и занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Рома же одержала первую победу в текущем евросезоне.

Лига Европы УЕФА 2024/2025

3 тур, 24 октября

Рома – Динамо 1:0 (1:0)

Гол: Довбик (23, пенальти)

Рома: Свилор – Анхелиньо, Н'Дика, Эрмосо, Залевски, Кане, Ле Фе (Кристанте, 53), Челик, Пизилли (Пеллегрини, 68), Бальданци (Дибала, 68), Довбик (Шомуродов, 53)

Динамо: Нещерет – Михавко, Попов, Биловар, Вивчаренко, Рубчинский (Бражко, 63), Андриевский (Шапаренко, 63), Михайленко (Буяльский, 81), Тымчик, Волошин (Кабаев, 63), Герреро (Ванат, 69)

В четвертом туре турнира киевляне 7 ноября сыграют против венгерского Ференцвароша, а римляне приедут в гости к английскому Тоттенхему.