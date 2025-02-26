Определились лучшие игрок и тренер в 18 туре УПЛ

Нападающий Александрии Александр Филиппов стал лучшим игроком 18 тура УПЛ, наставника Вереса Олега Шандрука признали лучшим тренером.

Об этом сообщает УПЛ.

Филиппов записал в свой актив дубль в матче против Зари (2:1), чем принес победу команде. Он опередил Владислава Ваната (Динамо), Марьяна Шведа (Шахтер), Дениса Марченко (Оболонь) и Мухаррема Яшари (ЛНЗ).

Верес же под руководством Шандрука сенсационно разгромил Кривбасс. В голосовании он обошел Александра Шовковского (Динамо) и Александра Бабича (Черноморец).

Также УПЛ обнародовала символическую сборную тура. Наибольшее представление в ней имеет Динамо: сразу 4 игрока. Также по одному футболисту от Оболони, Ворсклы, Черноморца, Вереса, ЛНЗ, Александрии и Шахтера.

Символическая сборная 18 тура УПЛ

Вратарь: Марченко (Оболонь);

Защитники: Крупский (Ворскла), Скиба (Черноморец), Михавко (Динамо), Вивчаренко (Динамо);

Полузащитники: Харатин (Верес), Михайленко (Динамо), Танковский (ЛНЗ);

Нападающие: Швед (Шахтер), Ванат (Динамо), Филиппов (Александрия).

УПЛ

Напомним, в центральном матче 18 тура УПЛ киевское Динамо уверенно победило львовские Карпаты.