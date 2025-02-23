Александрия одержала волевую, но неоднозначную победу над Зарей

В воскресенье, 23 февраля, в рамках 18 тура Украинской Премьер-лиги состоялся матч, в котором Александрия принимала Зарю.

Хотя игра и была с минимумом моментов у обоих ворот, команды все равно порадовали болельщиков сразу тремя голами. Однако их все же пришлось подождать.

На 43-й минуте новичок "черно-белых" Деян Попара выиграл верховую борьбу за мяч, который отскочил к Роману Вантуху. Левый защитник мощным ударом в касание поразил дальний угол ворот Георгия Ермакова.

Но радость подопечных Младена Бартуловича длилась недолго, потому что через несколько минут счет уже был равным. Безерра с угла штрафной площади нанес удар, который после небольшого рикошета немного изменил свое направление. В итоге удар стал голевой передачей на Александра Филиппова, который с близкого расстояния переиграл Александра Сапутина.

А на самом старте второй половины игры команда Руслана Ротаня вышла вперед. Дмитрий Мишнев не совсем чисто отобрал мяч, убежал в контратаку и покатил на Филиппова, который оформил дубль.

За следующие 40 минут игрового времени ни одна из команд не приблизилась ни к увеличению преимущества, ни к спасению от поражения – судья зафиксировал победу Александрии со счетом 2:1.

Чемпионат Украины по футболу – УПЛ

18 тур, 23 февраля

Александрия – Заря 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – 43 Вантух, 1:1 – 45+1 Филиппов, 2:1 – 47 Филиппов.

Александрия: Ермаков – Кравченко, Кампос, Шабанов, Мартынюк (79 Смирный) – Калюжный, Мишнев (72 Беляев), Шепелев (82 Кулаков) – Безерра, Филиппов (82 Копина), Цара (72 Ковалец).

Заря: Сапутин – Тронтель, Джордан, Башич, Вантух – Белоцерковец, Попара, Мичин, Василец (62 Вакула) – Горбач (62 Яцык), Будковский (78 Супряга).

Предупреждения: Ермаков – Мичин, Вакула.

Александрия продолжает занимать второе место таблицы УПЛ, имея теперь в активе 41 очко. Заря в то же время осталась десятой с 22 баллами.

Напомним, что сегодня уже состоялся один матч, в котором Ворскла потерпела поражение от Оболони.

А чуть позже начнется другой поединок, в котором сойдутся Динамо и Карпаты.