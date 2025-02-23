Динамо с голами Михайленко и Ваната победило Карпаты в 18 туре УПЛ

В воскресенье, 23 февраля, киевское Динамо в 18 туре Украинской Премьер-лиги обыграло львовские Карпаты.

Матч завершился со счетом 2:0.

Первый тайм прошел с моментами, но без голов. Во втором Динамо открыло счет благодаря мячу Николая Михайленко. За 15 минут до завершения основного времени Владислав Ванат удвоил преимущество столичного клуба, установив в итоге окончательный счет.

Подопечные Александра Шовковского благодаря этому успеху набрали 46 очков и закрепились в качестве единоличного лидера чемпионата. Карпаты, несмотря на поражение, сохранили за собой шестую строчку (24 зачетных балла).

Чемпионат Украины по футболу - УПЛ

18 тур, 23 февраля

Динамо – Карпаты 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – 54 Михайленко, 2:0 – 75 Ванат

Динамо: Нещерет – Тымчик, Попов, Михавко, Овчаренко (Дубинчак 79) – Буяльский (Шапаренко 79), Михайленко (Рубчинский 85), Пихаленок (Бражко 65) – Ярмоленко (Волошин 65), Ванат, Кабаев.

Карпаты: Кинарейкин – Сыч, Бабогло, Педросо, Мирошниченко – Чачуа (Танда 85), Альварес, Бруниньо (Стенио 62) – Очеретько (Шах 62), Краснопир (Пидлепенец 79), Костенко (Игорь Невес 79).

Предупреждения: 29 - Бабогло, 31 - Мирошниченко

Напомним, сегодня свой матч провела также Александрия, которая является ближайшим преследователем Динамо. Команда Александра Ротаня в непростом поединке победила луганскую Зарю (2:1). Ранее Ворскла потерпела поражение от Оболони.