Верес шокировал Кривбасс в 18 туре УПЛ

Ровенский Верес обыграл криворожский Кривбасс в 18 туре Украинской Премьер-лиги.

Встреча завершилась со счетом 3:0.

Первый гол во встрече был забит после ошибки голкипера криворожан Владимира Маханькова, который не смог поймать мяч, чем воспользовался Владислав Шарай (0:1).

Почти сразу Верес смог удвоить преимущество после стремительной контратаки. Валерий Кучеров вывел на ударную позицию Николая Гайдучика, который пробил вратаря (0:2).

Во второй половине игры "красно-черные" отличились в третий раз. Игорь Харатин забил свой дебютный гол за Верес, полузащитник воспользовался неразберихой в штрафной соперника и смог затолкать мяч в ворота (0:3).

Отметим, что номинально домашний матч Кривбасс сыграл в Ровно, поскольку не смог должным образом подготовить поле стадиона "Горняк", а резервная арена в Ковалевке была занята.

Чемпионат Украины – УПЛ

18 тур, 22 февраля

Кривбасс – Верес 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – 27 Шарай, 0:2 – Гайдучик, 0:3 – 72 Харатин

Кривбасс: 30. Владимир Маханьков, 25. Рафаэль Бандейра (94. Максим Задерака, 56), 7. Андрей Понедельник, 3. Александр Романчук, 55. Иван Дибанго (к), 23. Хрвое Илич, 21. Денис Кузык, 64. Ярослав Шевченко (28. Глейкер Мендоза, 46), 27. Маттео Аморозо (14. Максим Лунев, 46), 20. Артур Микитишин (78. Олег Кожушко, 73), 9. Даниэль Соса (61. Александр Каменский, 83).

Верес: 23. Андрей Кожухарь, 6. Гиорги Куция, 33. Роман Гончаренко, 3. Семен Вовченко, 95. Евгений Шевченко, 29. Валерий Кучеров (к) (22. Ростислав Баран, 88), 14. Игорь Харатин, 77. Владислав Шарай, 11. Виталий Дахновский (2. Максим Смиян, 88), 8. Дмитрий Годя (99. Луан, 62), 89. Николай Гайдучик.

Предупреждение: Валерий Кучеров, 51. Гиорги Куция, 70. Игорь Харатин, 74 – Хрвое Илич, 45. Рафаэль Бандейра, 52. Денис Кузык, 61.

Обзор матча

Несмотря на поражение Кривбасс сохранил 4 строчку в турнирной таблице, имея 31 балл. Верес отнялся на восьмую позицию с 22 очками в активе.

Напомним, матч первого круга завершился уверенной победой криворожан со счетом 2:0.