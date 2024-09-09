Швейцарский клуб подписал российского игрока: раньше туда перешел украинец
Антон Міранчук
ФК Сьйон
Швейцарский Сьон подписал российского полузащитника Антона Миранчука из московского Локомотива.
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Контракт с 28-летним футболистом подписан до 30 июня 2026 года. Он перешел в статусе свободного агента.
Практически всю свою карьеру Миранчук провел в Локомотиве, за который выступал с сезона-2013/14. Он сыграл 217 матчей, забил 51 гол и отдал 34 голевых передачи. Также в его активе 28 поединков за российскую сборную.
Интересно, что несколько недель назад к Сьону на правах аренды присоединился 19-летний украинский футболист Андрей Фирман. Раньше была информация, что Сьон будет иметь право выкупа игрока.
Напомним, нынешним летом ПСЖ также подписал российского футболиста.