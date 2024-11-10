Эпическое достижение защитника Александрии и удар по амбициям Полесья. Итоги 13 тура УПЛ

Клубы Украинской Премьер-лиги снова провели очередной интереснейший болельщикам тур. 16 команд провели 8 матчей, в которых подарили зрителям немало эмоций.

В 13-м по счету игровом круге высшей лиги чемпионата Украины команды сыграли вничью в 2 играх. В общей сложности футболисты забили 16 мячей, 4 из которых зрители увидели в одном матче. Чемпион традиционно подводит итоги наиболее привлекательной лиги мира. И предлагает свежие размышления вашему вниманию.

Событие тура

Донецкий Шахтер закрепился на 3-й позиции. Благодаря победе "горняков" в матче с Зарей и поражению Полесья команда Марино Пушича оторвалась от житомирского клуба на 4 балла.

ФК Шахтер

Таким образом, "оранжево-черные" остаются главным преследователем двух лидеров первенства высшей лиги Украины Динамо и Александрии. Коллективы Александра Шовковского и Руслана Ротаня набрали по 32 очка против 26 пунктов у "горняков".

Матч тура

Динамо и Полесье сошлись в противостоянии на стадионе имени Валерия Лобановского. Команды находятся на высших ступенях таблицы и не без основания претендуют на еврокубки.

ФК Динамо

Игра удалась отчасти. Даже с учетом минимального преимущества Динамо в счете (2:1) и весомого достижения легенды клуба, на самом деле киевляне имели значительное преимущество в течение львиного периода игрового времени, и в целом ход игры контролировали. Таким образом, житомирцы потерпели второе поражение подряд. И в обоих случаях – от непосредственных конкурентов. В предыдущем туре "волки" проиграли Александрии.

Игрок тура

Мигель Кампос провел самый лучший матч в карьере. Футболист Полесья записал в свой актив сразу 3 мяча в течение 90 сыгранных в матче с Карпатами минут. Проведенные португальцем голы были единственными в игре на две команды.

ФК Александрия

По итогам матча Кампос довел количество забитых с начала розыгрыша-2024/25 мячей до 4-х. На это ему понадобилось 11 матчей. На первый взгляд ничего удивительного, если бы не один нюанс. 28-летний Кампос – центральный защитник.

Разочарование тура

Левый берег и Ингулец не смогли забить хотя бы 1 мяч на двоих. В матче двух едва ли не главных претендентов на понижение в классе команды не впечатлили игрой в атаке, и были слишком сосредоточены на мыслях о результате.

ФК Левый берег

Такой подход может дорого обойтись обоим тренерам команд. И Виталий Первак, и Василий Кобин похвастаться крепким положением во главе своих коллективов не могут. И не сегодня завтра могут быть отправлены в отставку.

Решение тура

Тарас Михавко оказался в запасе в матче с Полесьем. По идее, использование на позиции 19-летнего центрбека другого футболиста связано с реакцией на неудачные действия защитника в последних еврокубковых матчах, в особенности – в поединке с венгерским Ференцварошем.

ФК Динамо

До матча с Полесьем у Михавко был самый высокий показатель среди игроков Динамо по количеству проведенного игрового времени на поле с начала сезона. Футболист сыграл 1630 минут.

Сенсация тура

Оболонь одержала вторую победу с начала сезона, обыграв ЛНЗ. Виктория в матче с черкасским клубом стала главной неожиданностью тура, ведь перед началом игры команда Андреса Карраско считалась безоговорочным фаворитом.

ФК ЛНЗ

ЛНЗ продолжает чередовать победы с поражениями. Такой "график" у черкащан на протяжении последних уже 5 туров УПЛ. "Пивовары" же покончили с серией в 5 матчей без побед на внутренней арене.

Антигерой тура

Богдан Михайличенко получил красную карточку в выездном матче Полесья с Динамо. Эпизод с удалением защитника житомирцев произошел на 44 минуте, поэтому экс-футболист Андерлехта обрек свою команду на игру в меньшинстве на львиную долю встречи.

ФК Динамо

На санкции судьи, приведшие к такому ходу событий на поле, Михайличенко наиграл за 5 минут. Желтый цвет он увидел перед собой на 39-й. С начала сезона на счету футболиста 14 матчей во всех турнирах и 1 ассист.

Команда тура

Александрия нанесла разгромное поражение Карпатам. В воротах львовского клуба побывали 3 безответных мяча. Таким образом, александрийцы довели количество голов в Украинской Премьер-лиге с начала сезона до 21. Это третий показатель в дивизионе.

ФК Александрия

Это 6 победа "агрономов" подряд и 4 подряд – в УПЛ. Команда из области с административным центром в Кропивницком не знает поражений на протяжении уже 17 матчей в лиге.

Тренер тура

Руслан Ротань в очередной раз обыграл коллегу, что позволило его команде одержать очередную победу. На этот раз – очень убедительную. Александрия не оставила шансов крепкому и амбициозному сопернику.

ФК Александрия

Коллектив бывшего тренера молодежной сборной Украины был убедителен как у ворот соперника, так и в защите собственных владений. Стоит отметить и классную игру александрийцев в отборе и на подборах.

Гол тура

Александр Яцик – один из самых перспективных центральных хавбеков в украинском футболе. 21-летний полузащитник продолжает играть в аренде в Заре. И делает это удачно.

В матче против Шахтера Яцику удался смелый проход с симпатичным завершением с левого фланга со смещением в центр. Гол был таким же важным, как и зрелищным. Это уже 4 взятия ворот соперника луганского клуба в исполнении Яцика с начала сезона на внутренней арене. Также на его счету 1 результативная передача.

Цитата тура

Главный тренер Зари Младен Бартулович в комментарии клубному сайту выразил сомнения по поводу "легитимности" назначенного в ворота его команды 11-метрового штрафного удара.