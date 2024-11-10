Динамо в большинстве обыграло Полесье в 13 туре УПЛ

Киевское Динамо одержало минимальную победу над Полесьем в рамках 13-го тура Украинской Премьер-лиги.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу подопечных Александра Шовковского.

На 22-й минуте поединка Владислав Ванат открыл счет после удара в одно касание с передачи Николая Шапаренко. Уже через 5 минут киевлянам удалось удвоить преимущество.

Киевляне заработали пенальти после попадания мяча в руку Артему Смолякову. Андрей Ярмоленко уверенно реализовал удар с 11-метровой отметки. Для капитана "Динамо" этот гол стал 110-м в Украинской Премьер-лиге.

Антигероем житомирян стал Богдан Михайличенко, который через 6 минут заработал две желтые карточки и был удален с поля. Несмотря на это, гости пытались спасти ситуацию и отыграли один гол на 86 минуте игры.

Чемпионат Украины – УПЛ

13 тур, 10 ноября

Динамо Киев – Полесье Житомир 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – 22 Ванат, 2:0 – 27 Ярмоленко, 2:1 – 86 Гуцуляк

Динамо: Бущан, Дячук, Попов, Бражко, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Кабаев, Тимчик, Буяльский, Дубинчак.

Полесья: Волынец, Сарапий, Виале, Михайличенко, Смоляков, Бабенко, Леднев, Мельниченко, Гуцуляк, Назаренко, Луифер.