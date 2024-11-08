Мордой о газон – это не извинения за неудачи. 6 выводов из матча Динамо – Ференцварош

Киевское Динамо провело очередной матч в рамках основного раунда Лиги Европы. Команда Александра Шовковского потерпела разгромное поражение от венгерского Ференцвароша, пропустив 4 безответных мяча.

Чемпион традиционно подводит итоги важного матча с участием украинского клуба. Что произошло в Гамбурге? Какие слова лучше всего подходят для характеризации ситуации в коллективе? Почему при участии киевлян в очередной раз прослеживаются одни и те же ошибки?

Удаление, которое… подарило надежду

Красная карточка Владислава Дубинчака стала не только следствием неудачных непродуманных действий футболиста, вопросов к которому с начала сезона хватало и без этого эпизода, но и очередным проявлением низкого индивидуального мастерства большинства игроков нынешнего состава киевской команды. Однако игра в меньшинстве также на длительный период игрового времени стала катализатором усилий, которые вплоть до второй половины прилагало Динамо, чтобы добиться результата, несмотря на неблагоприятное развитие событий.

ФК Динамо

Парадокс, но до игры в меньшинстве "бело-синие" командой, которая выглядела настроенной на победу, никак не выглядели. И только после потери численного равенства коллектив Шовковского вдруг решил, что три балла сами по себе в твой актив не придут. Как оказалось, это была "акция" со слишком ограниченным сроком действия.

Фортуна, которая предала

Мог ли матч развиваться по другому сценарию? Да, безусловно. Трудно не согласиться с тем, что два подряд эпизода в первой половине, когда менее чем через минуту "бело-синие" попали в каркас ворот соперника, могли стать определяющими для хода игры. И да, когда все решают сантиметры, это уже категория невезения.

ФК Динамо

Были в игре и другие мгновения, в которых судьбу эпизодов решал неудачный отскок или другие мелочи, всегда играющие в футбол. Обращение к субъективным вещам, от которых мы зависим – фактор, к которому едва ли не все спортсмены будут обращаться и дальше. Однако история сослагательного наклонения, как известно, не признает.

Характер, которого нет

Это был тот случай, когда проигравшая команда должна не просто посмотреть на себя со стороны, но и непременно сравнить свое выступление с игрой принципиального конкурента на внутренней арене, который накануне получил положительный результат на международной арене при абсолютно аналогичных обстоятельствах в смысле подготовки и логистических затруднений. Что же помешало киевлянам быть хотя бы такими же заряженными на игру с первой до последней минуты, чтобы после финального свистка сказать "Мы сделали все от нас зависящее!"?

ФК Динамо

Вопрос "Чего не хватило Динамо для победы?", на самом деле стоит обсуждать не в контексте красной карточки. А морально-волевых качеств команды, оказавшейся не способной собраться в нужный момент, чтобы противостоять неблагоприятному фону. Поражения бывают разные. Произошедшее на "Фолькспаркштадионе" вечером 7 октября – торжество бессилия, бесхребетности и унижения.

Индивидуальные ошибки, которые решили

Едва ли не каждый забитый соперником киевлян мяч стал следствием неудачных действий футболистов Динамо, которые вместо одного решения выбирали другой, как правило, самый плохой вариант. Как известно, в футболе мелочей не бывает. На международном же уровне – и подавно.

ФК Динамо

Тема подбора исполнителей и комплектации Динамо выходит на первый план не первый раз, и является одним из главных двигателей дальнейшего провисания команды в попытках выйти на новый, качественно лучший уровень. В условиях крайне ограниченного внешними обстоятельствами кадрового ресурса киевляне будут вынуждены ориентироваться на нынешний костяк еще длительное время. Так что нетрудно спрогнозировать, что подобные провалы – случай отнюдь не последний.

Лидер, которого не хватило

При отсутствии Андрея Ярмоленко ношу футболиста, который должен вести команду за собой, должен занять Виталий Буяльский. Однако на 24-й минуте ушел с поля и он. Ни Николай Шапаренко, ни Александр Караваев, или Назар Волошин и Владислав Ванат, себя проявить в критической ситуации в очередной раз не смогли.

ФК Динамо

Вопрос слабой игры ведущих футболистов команды в моменты, когда тема успешности их действий уже не просто элемент командного механизма, а является настоящей критической зависимостью, встает не впервые. И так же одно из проявлений того, что весь клуб движется явно в неправильном направлении.

Лига Европы, которая… не нужна?

Решение Шовковского не задействовать основных футболистов для противостояния итальянской Роме теперь выглядит не просто тактической прихотью с прицелом на следующую игру в чемпионате Украины, а самой настоящей "пророческой" иронией судьбы.

ФК Динамо

За последние лет так только 5 количество матчей с участием Динамо, в которых киевлян уничтожали или указывали им неприятное место в футбольной иерархии не из-за какой-то экстраординарной игры соперника, а, в первую очередь, по причинам то ли откровенного безразличия футболистов, то ли неумения выполнять свою работу качественно не все 90 минут, а каких-то условных 50-60, давно зашкаливает. И вопрос "Почему команда тупо бросает играть, и что для ее футболистов вообще значит эмблема на груди?" на тех или иных отрезках матчей, что глобально выливается в целые проваленные периоды уже в измерении сезона, остается риторическим. А должен беспокоить тренерский штаб и руководство клуба как не решенная задача, которая имеет первоочередной вес.