Заря дала бой, но уступила Шахтеру в 13 туре УПЛ

В воскресенье, 10 ноября, Шахтер обыграл Зарю в рамках 13 тура Украинской Премьер-лиги.

Матч завершился со счётом 3:1. Луганский клуб первым открыл счет во встрече, когда красивым голом после сольного прохода отличился Богдан Яцык.

"Горняки" отыгрались на старте второго тайма. На 51-й минуте пенальти реализовал Артем Бондаренко, а через три минуты донецкий клуб повел в счете благодаря голу Кевина.

Под занавес поединка, уже в добавленное время, гол в свои ворота забил защитник Зари Джордан, установив таким образом окончательный счет.

Чемпионат Украины – УПЛ

13 тур, 10 ноября

Шахтер – Заря 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – 37 Яцык, 1:1 – 51 Бондаренко (пен), 1:2 – 54 Кевин, 1:3 – 90+3 Джордан (аг)

Шахтер: Ризнык – Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Азаров (Педро Энрике 31) – Бондаренко (Крыськив 72), Марлон – Педриньо (Зубков 72), Судаков, Кевин (Траоре 83) – Сикан (Эгиналду 83)

Заря: Турбаевский – Жуниньо (Супряга 88), Башич, Джордан, Вантух – Дрышлюк – Слесар (Тронтель 76), Мичин (Волошин 71), Яцык, Горбач (Кирюханцев 71) – Будковский

Предупреждения: 39 – Мичин, 79 – Дрышлюк

Благодаря этой победе Шахтер набрал 26 очков и сохранил третье место в турнирной таблице УПЛ. Заря с 12 баллами в активе осталась 10-й. В следующем туре "горняки" сыграют против Ингульца (23 ноября), а луганчане 25 ноября померяются силами с житомирским Полесьем.