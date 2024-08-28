Шахтер отдал игрока в аренду скандальному Партизану

Защитник донецкого Шахтера Став Лемкин играть за белградский Партизан.

Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, стороны уже заключили арендное соглашение к июню 2028 года. Став также был целью Венеции и Эллады, но сербы выиграли гонку за израильского футболиста.

Лемкин присоединился к составу "горняков" в начале июля 2023 года, с тех пор он сыграл за украинскую команду всего 5 матчей. До этого 21-летний защитник играл за Хапоэль Тель-Авив, за который провел 31 матч.

Также он выступал за сборную Израиля на Олимпийских играх 2024, где команда не смогла выйти из своей группы, уступив Парагвай и Японию, и сыграв вничью с Мали.

Напомним, белградский Партизан скандально известен украинцам тем, что ездил на турнир под названием "Братский кубок" в Россию, а главный тренер сербов Александар Станоевич сравнил киевское Динамо с московским, и заявил, что команда и фанаты поддерживают братские отношения с московским ЦСКА десятилетиями.