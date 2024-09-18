Шахтер начал с ничьей, ПСЖ дожал Жирону Цыганкову, Ман Сити и Интер разошлись миром

В среду, 18 сентября, в основном этапе Лиги чемпионов сезона-2024/25 состоялось шесть поединков.

Игровой день открывали матчи в Болонье и Праге. Итальянскому клубу противостоял донецкий Шахтер. Встреча не была скучной, но забить хотя бы гол ни одна команда не сумела. Спарта дома достаточно сенсационно разгромила обидчика "Динамо" в квалификации ЛЧ австрийский Зальцбург.

Второй слот включал в себя четыре поединка. Вчерашние матчи были богаты забитыми мячами , однако сегодня команды играли осторожнее. К примеру, Интер и Манчестер Сити разошлись "сухим" миром. Также голов не было в матче ПСЖ – Жирона. Единственный гол в матче матча ПСЖ – Жирона произошел на 90 минуте игры.

Боруссия Дортмунд в середине второго тайма сумела огорчить голкипера Брюгге – гол забил Джейми Байно-Гиттенса. Ближе к концу матча он оформил дубль. На последних секундах Гирасси довел дело до разгрома.

Самая динамичная игра прошла в городе Глазго. Местный Селтик добился уверенной победы над Слованом Братислава.

Лига чемпионов УЕФА, основной раунд

1 тур, 18 сентября

Болонья (Италия) – Шахтер (Украина) 0:0

Спарта (Чехия) – Зальцбург (Австрия) 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Кайринен (2), 2:0 – Олатунджи (42), 3:0 – Лачи (58)

Манчестер Сити (Англия) – Интер (Италия) 0:0

ПСЖ (Франция) – Жирона (Испания) 1:0 (0:0)

Гол: Мендеш (90)

Брюгге (Бельгия) – Боруссия Д (Германия) 0:3 (0:0)

Гол: 0:1 – Байно-Гиттенс (76), 0:2 – Байно-Гиттенс (86), 0:3 – Гирассі (90+6, пен)

Селтик (Шотландция) – Слован Братислава (Словакия) 5:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Скейлз (17), 2:0 – Фурухаши (47), 3:0 – Энгельс (61), 3:1 – Виммер (61), 4:1 – Маэда (71), 5:1 – Айда (87)

Сезон Лиги чемпионов-2024/25 стартовал вчера, 17 сентября. С результатами можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Напомним, в этом сезоне формат турнира претерпел революционные инновации: теперь одна на всех турнирная таблица, количество участников выросло до 36, каждая команда проведет по восемь поединков против разных соперников, а финальные туры этапа лиги состоятся в январе.