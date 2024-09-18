Бавария, Ливерпуль, Реал и Ювентус стартовали с побед в обновленной Лиге чемпионов

Во вторник, 17 сентября, основной этап революционного сезона-2024/25 Лиги чемпионов начался шестью матчами.

В первом слоте дня итальянский Ювентус победил нидерландский ПСВ (3:1), а английская Астон Вилла разгромила швейцарский Янг Бойз – 3:0.

Второй слот включал в себя четыре поединка, в которых тоже обошлось без ничьих. Милан уступил Ливерпулю (1:3), испанский Реал одолел немецкий Штутгарт (3:1), а португальский Спортинг справился с французским Лиллем (2:0).

Настоящим украшением игрового дня стала встреча немецкой Баварии и хорватского Динамо из Загреба. Болельщики насладились 11 забитыми мячами, покером Гарри Кейна и, как следствие, и невероятной победой хозяев – 9:2.

Лига чемпионов УЕФА. Основной раунд

1 тур, 17 сентября

Янг Бойз (Швейцария) – Астон Вилла (Англия) – 3:0

Голы: 0:1 – Тилеманс (27), 0:2 – Рэмзи (38), 0:3 – Онана (86)

Ювентус (Италия) – ПСВ (Нидерланды) – 3:1

Голы: 1:0 – Йылдыз (21), 2:0 – Маккенни (27), 3:0 – Гонсалес (52), 3:1 – Сайбари (90+3)

Милан (Италия) – Ливерпуль (Англия) – 1:3

Голы: 1:0 – Пулишич,(3), 1:1 – Конате (23), 1:2 – Ван Дейк (41), 1:3 – Собослай (67)

Бавария (Германия) – Динамо Загреб (Хорватия) – 9:2

Голы: 1:0 – Кейн (19), 2:0 – Геррейру (33), 3:0 – Олисе (38), 3:1 – Петкович (48), 3:2 – Огивара (50), 4:2 – Кейн (57), 5:2 – Олисе (61), 6:2 – Кейн (73), 7:2 – Кейн (78, п), 8:2 – Сане (85), 9:2 – Горецка ( 90+2)

Реал Мадрид (Испания) – Штутгарт (Германия) – 3:1

Голы: 1:0 – 46 Мбаппе, 1:1 – 68 Ундав, 2:1 – 83 Рюдигер, 3:1 – Ундав, 68.

Спортинг (Португалия) – Лилль (Франция) – 2:0

Голы: 1:0 – Декерш (38), 2:0 – Дебаст (65)

Напомним, в этом сезоне формат турнира претерпел революционные инновации: теперь одна на всех турнирная таблица, количество участников выросло до 36, каждая команда проведет по восемь поединков против разных соперников, а финальные туры этапа лиги состоятся в январе.

18 сентября пройдут еще 6 поединков. В одном из них сыграет донецкий Шахтер, который на выезде будет противостоять итальянской Болонье. Встреча с участием чемпиона Украины начнется в 19:45 по Киеву.