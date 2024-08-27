Динамо не смогло пройти Зальцбург и продолжит еврокубковую кампанию в Лиге Европы

На стадионе "Ред Булл Арена" в Зальцбурге состоялся ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором австрийский РБ Зальцбург принимал киевское Динамо. Поединок завершился ничьей со счетом 1:1, однако из-за поражения в первой встрече (0:2) украинская команда не смогла пройти в следующий этап турнира.

Шансов на интригу после игры недельной давности было мало. И хотя подопечные Александра Шовковского играли лучше в первые минуты, соперник открыл счет уже после первого удара. Дагим сместился с линии штрафной в центр и положил мяч в нижний угол.

И хотя казалось, что шансов после такого нет, "бело-синие" не опустили руки и на 29-й минуте забили свой первый гол (и единственный) в противостоянии: Михавко отпасовал на Ваната на забег, а тот вырвался на ударную позицию и попал в дальний угол.

К сожалению, все попытки вице-чемпионов Украины забить еще не увенчались успехом. Динамо по сумме двух матчей проиграло со счетом 1:3 и вылетело в основной этап Лиги Европы.

Лига чемпионов, Плей-офф квалификации

Ответный матч. 27 августа

Зальцбург — Динамо — 1:1 (Первый матч 2:0)

Голы: Дагим, 12 — Ванат, 29

Зальцбург: Бласвих — ван дер Бремпт, Пентковски, Байду, Дедич, Бидструп (Гурна-Дуат, 74), Капальдо (Диамбу, 64), Кьергор (Доржелес, 64), Дагим (Ратков, 73), Ео, Глу

Динамо: Бущан — Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак, Бражко (Михайленко, 75), Шапаренко, Ярмоленко (Волошин, 67), Пихаленок, Кабаев (Брагару, 75), Ванат