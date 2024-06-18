Сборная Турции с голом Гюллера одолела Грузию на Евро-2024
Сборная Турции обыграла Грузию в первом туре группового этапа Евро-2024 .
Матч завершился со счётом 3:1.
Счет в поединке был открыт на 25-й минуте, когда правый защитник сборной Турции Мерт Мюлдюр невероятным ударом с линии штрафной открыл счет в матче (1:0).
Уже через минуту туркам удалась стремительная контратака – прострел с фланга замкнул 19-летний полузащитник Ювентуса Кенан Йилдиз. Однако в итоге гол был упразднен из-за минимального офсайда.
Сборная Грузии сравняла счет на 32-й минуте. После прострела с фланга в одно касание переправил мяч в ворота 23-летний нападающий Меца Жорж Микаутадзе (1:1).
Вторая половина игры началась с активности игроков сборной Турции, фактически зажавших грузин у их ворот. Их старания увенчались голом 19-летнего полузащитника Реала Арда Гюллера из-за пределов штрафной (2:1).
Сборная Грузии почти сразу могла отыграться, однако удар Гиорги Кочорашвили приняла перекладина ворот Мерта Гюнока.
На последних минутах игры сборная Турции отличилась третьим голом. Мяч в пустые ворота переправил Керем Актюркоглу.
Чемпионат Европы-2024, Германия.
Группа F
1 тур, 18 июня
Турция - Грузия 3:1 (1:1)
Голы : 1:0 - 25 Мюлдюр, 1:1 - 32 Микаутадзе, 2:1 - 65 Гюллер, 3:1 - 90+7 Актюркоглу
В преддверии матча турецкие и грузинские болельщики устроили массовую драку на "Вестфалленштадионе" в Дортмунде.