Сборная Турции с голом Гюллера одолела Грузию на Евро-2024

Сборная Турции обыграла Грузию в первом туре группового этапа Евро-2024 .

Матч завершился со счётом 3:1.

Счет в поединке был открыт на 25-й минуте, когда правый защитник сборной Турции Мерт Мюлдюр невероятным ударом с линии штрафной открыл счет в матче (1:0).

Фото - УЕФА

Уже через минуту туркам удалась стремительная контратака – прострел с фланга замкнул 19-летний полузащитник Ювентуса Кенан Йилдиз. Однако в итоге гол был упразднен из-за минимального офсайда.

Сборная Грузии сравняла счет на 32-й минуте. После прострела с фланга в одно касание переправил мяч в ворота 23-летний нападающий Меца Жорж Микаутадзе (1:1).

Фото - УЕФА

Вторая половина игры началась с активности игроков сборной Турции, фактически зажавших грузин у их ворот. Их старания увенчались голом 19-летнего полузащитника Реала Арда Гюллера из-за пределов штрафной (2:1).

Фото - УЕФА

Сборная Грузии почти сразу могла отыграться, однако удар Гиорги Кочорашвили приняла перекладина ворот Мерта Гюнока.

На последних минутах игры сборная Турции отличилась третьим голом. Мяч в пустые ворота переправил Керем Актюркоглу.

Чемпионат Европы-2024, Германия.

Группа F

1 тур, 18 июня

Турция - Грузия 3:1 (1:1)

Голы : 1:0 - 25 Мюлдюр, 1:1 - 32 Микаутадзе, 2:1 - 65 Гюллер, 3:1 - 90+7 Актюркоглу

В преддверии матча турецкие и грузинские болельщики устроили массовую драку на "Вестфалленштадионе" в Дортмунде.