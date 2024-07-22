Ротань: Несколько игроков Олимпийской сборной имеют небольшие повреждения

Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань сказал, что несколько игроков команды имеют незначительные повреждения.

Его слова передает пресс-служба УАФ.

"На сегодняшний день у нескольких игроков есть небольшие повреждения, но они не ставят под сомнение способность ребят сыграть. Думаю, что все готовы. Но есть другой момент, немного сложнее. За последние два дня до нас добрались только Алексей Сыч и Арсений Батагов. Мы должны оценить их состояние, как физическое, так и эмоциональное, и принять решение. Мы не можем говорить, довольны ли мы результатами товарищеских матчей. Мы готовились к Олимпийским играм, а не стремились во что бы то ни стало победить. Конечно, выигрывать мы хотим всегда, но очень много нюансов, на которые тренерский штаб должен обращать внимание", — сказал наставник.

Напомним, футбольный турнир на Олимпиаде во Франции состоится с 24 июля по 9 августа.

Перед началом подопечные Ротаня сыграли два товарищеских матча, в которых расписали мировую сначала с Египтом, а затем с Парагваем.

В стартовом поединке Украина сыграет с Ираком, матч состоится 24 июля. Начало – в 20:00 по киевскому времени. Также, на олимпийском турнире "сине-желтые" встретятся с Аргентиной и Марокко.

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