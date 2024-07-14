На сердце немного больно – Ротань прокомментировал состав олимпийской сборной Украины

Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань сожалеет об отсутствии некоторых игроков в заявке на Игры-2024 в Париже.

Об этом украинский наставник рассказал в интервью Сборной.

"Сегодня уже нет смысла обсуждать, кого клубы отпустили, а кого нет. У нас сформирована заявка и мы доверяем этим игрокам. И я хочу, чтобы наша страна также в них поверила.

Но неприятный осадок у меня остался оттого, что на Олимпиаду не отпустили тех игроков, которые этого очень хотели и заслуживали поездки в Париж, ведь такой турнир может быть один раз в жизни. От этого мне на сердце немного больно. Однако у нас есть заявка и мы должны сейчас думать только о том, как лучше подготовиться и как можно лучше представить нашу страну на Олимпийских Играх. Именно на этом игроки и тренеры должны сосредоточиться. Нам всем нужно быть единственным кулаком. А болельщикам и журналистам нужно у нас верить - что у нас все получится", - сказал Ротань.