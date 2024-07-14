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На сердце немного больно – Ротань прокомментировал состав олимпийской сборной Украины

Владислав Уткін — 14 июля, 10:38
На сердце немного больно – Ротань прокомментировал состав олимпийской сборной Украины

Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань сожалеет об отсутствии некоторых игроков в заявке на Игры-2024 в Париже.

Об этом украинский наставник рассказал в интервью Сборной.

"Сегодня уже нет смысла обсуждать, кого клубы отпустили, а кого нет. У нас сформирована заявка и мы доверяем этим игрокам. И я хочу, чтобы наша страна также в них поверила.

Но неприятный осадок у меня остался оттого, что на Олимпиаду не отпустили тех игроков, которые этого очень хотели и заслуживали поездки в Париж, ведь такой турнир может быть один раз в жизни. От этого мне на сердце немного больно. Однако у нас есть заявка и мы должны сейчас думать только о том, как лучше подготовиться и как можно лучше представить нашу страну на Олимпийских Играх. Именно на этом игроки и тренеры должны сосредоточиться. Нам всем нужно быть единственным кулаком. А болельщикам и журналистам нужно у нас верить - что у нас все получится", - сказал Ротань.

Накануне главный тренер объявил заявку Украины на ОИ. Наш сайт разобрал, в каком составе украинская команда будет играть на Олимпиаде.

На групповом этапе Олимпийских игр команда Ротаня сыграет против Аргентины, Марокко и Ирака. Первый матч на Играх-2024 Украина проведет 24 июля против Ирака. Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, Украинская ассоциация футбола представила комплекты формы, в которых сыграет сборная на турнире.

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