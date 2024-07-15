Ротань рассказал о целях сборной Украины на Олимпийских играх

Главный тренер олимпийской сборной Украины по футболу Руслан Ротань рассказал о целях команды на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Цитирует специалиста интернет-издание Сборная.

"Поверьте, на первом месте для нас — это наша страна и нам выпала большая честь представить Украину на Олимпиаде. Я не хочу сейчас давить на наших игроков и ставить какие-то недостижимые задачи. В первую очередь мы должны лучше подготовиться к Олимпиаде, а на самих Играх будем ставить задачу поэтапно. Первая цель — достойно сыграть с Ираком в стартовом туре, чтобы добиться результата, который устроит нас.

Мы хотим прославлять Украину, чтобы нас все запомнили и поняли, что происходит в нашей стране. Наши результаты должны показать, что у нас сильная страна, которая сражается не только с орками, но и на спортивном фронте", — сказал тренер.