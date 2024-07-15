Ротань рассказал о целях сборной Украины на Олимпийских играх
Главный тренер олимпийской сборной Украины по футболу Руслан Ротань рассказал о целях команды на Олимпийских играх-2024 в Париже.
Цитирует специалиста интернет-издание Сборная.
"Поверьте, на первом месте для нас — это наша страна и нам выпала большая честь представить Украину на Олимпиаде. Я не хочу сейчас давить на наших игроков и ставить какие-то недостижимые задачи. В первую очередь мы должны лучше подготовиться к Олимпиаде, а на самих Играх будем ставить задачу поэтапно. Первая цель — достойно сыграть с Ираком в стартовом туре, чтобы добиться результата, который устроит нас.
Мы хотим прославлять Украину, чтобы нас все запомнили и поняли, что происходит в нашей стране. Наши результаты должны показать, что у нас сильная страна, которая сражается не только с орками, но и на спортивном фронте", — сказал тренер.
Накануне Ротань объявил заявку Украины на Игры-2024. Наш сайт разобрал, в каком составе украинская команда будет играть на Олимпиаде.
На групповом этапе Олимпийских игр украинцы сыграют против Аргентины, Марокко и Ирака. Первый матч Украина проведет 24 июля против Ирака. Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.