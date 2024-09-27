Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Футбол

Гол Довбика не помог Роме обыграть Атлетик, Олимпиакос с Яремчуком проиграл Лиону в 1 туре

Станіслав Лисак — 27 сентября, 00:00
Гол Довбика не помог Роме обыграть Атлетик, Олимпиакос с Яремчуком проиграл Лиону в 1 туре
Getty Images

Сегодня, 26 сентября, состоялось 9 матчей в рамках 1 раунда основного этапа Лиги Европы УЕФА-2024/2025.

В частности, Рома с голом Артема Довбика сыграла вничью с испанским Атлетиком. Украинец отличился в третьем матче подряд и впервые за "волков" в еврокубках. Также Олимпиакос, за который выступает Роман Яремчук, потерпел поражение от французского Лиона. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "ткачей".

Накануне Фенербахче под руководством Жозе Моуринью одержал домашнюю победу над бельгийским Юнионом. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу стамбульского клуба, обе команды завершили игру вдесятером. На 74-й минуте Макаллистер получил прямую красную, а в составе турецкой команды Осаи-Сэмюэл за три минуты получил две желтые (87 и 90).

Лига Европы УЕФА-2024/2025
26 сентября, 1 раунд

Фенербахче – Юнион 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 - 26 Союнчу, 2:0 - 82 автогол Берджесс, 2:1 - 90+3 Сайкс

Мальме – Рейнджерс 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 - 1 Байрами, 0:2 - 76 Маккосленд

Айнтрахт – Виктория Пльзень 3:3 (1:1)

Голы: 1:0 - 38 Экитике, 1:1 - 41 Шульц, 2:1 - 62 Дина, 3:1 - 67 Кристинсен, 3:2 - 86 Аду, 3:3 - 90+3 Емель

Аякс – Бешикташ 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 - 31 Фиц-Джим, 2:0 - 51 Годц, 3:0 - 55 Тейлор, 4:0 - 73 Годц

Брага – Маккаби Тель-Авив 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 - 30 Давида (пен), 1:1 - 88 Брума, 2:1 - Брума (пен)

Лион – Олимпиакос 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 - 65 Шерки, 2:0 - 71 Бенрахма

Роман Яремчук начал матч в основе, но уже на 60-й минуте оказался на скамейке запасных.

Рома – Атлетик 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 - 32 Довбик, 1:1 - 85 Паредес

Артем Довбик вышел в стартовом составе, открыл счет в матче и был заменен на 81-й минуте.

Стяуа – РФШ 4:1 (2:1)

Голы: 1:0 - 8 Бирлиджа. 1:1 – 23 Липущек, 2:1 – 32 Стефанеску, 3:1 – 58 Олару, 4:1 – 69 Олару

Тоттенхэм – Карабах 2:0 (матч длится, 65 минута)

Отметим, что игра между Тоттенгэмом и Карбахом была перенесена из-за пробок в Лондоне.

Напомним, накануне в Лиге Европы стартовало "Динамо". В номинально домашнем матче киевляне разгромно уступили Лацио со счетом 0:3. С результатами других матчей вчерашнего игрового дня можно ознакомиться по ссылке.

Айнтрахт Франкфурт Аякс Бешикташ Брага Карабах Ліга Європи Ліон Мальме Олімпіакос Рейнджерс Рома Стяуа Тоттенгем Фенербахче Роман Яремчук Артем Довбик Маккабі Тель-Авів РФШ Юніон Атлетик Вікторія Пльзень

Ліга Європи

Довбик забил дебютный гол за Рому в еврокубках
Старт матча Тоттенхэм – Карабах перенесли из-за проблем с трафиком в Лондоне
Довбик дебютирует за Рому в еврокубках
Лига Европы 2024/25: календарь, трансляции и результаты
Ну зять это п**дец: реакция соцсетей на разгромное поражение Динамо от Лацио

Последние новости