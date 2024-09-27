Гол Довбика не помог Роме обыграть Атлетик, Олимпиакос с Яремчуком проиграл Лиону в 1 туре

Сегодня, 26 сентября, состоялось 9 матчей в рамках 1 раунда основного этапа Лиги Европы УЕФА-2024/2025.

В частности, Рома с голом Артема Довбика сыграла вничью с испанским Атлетиком. Украинец отличился в третьем матче подряд и впервые за "волков" в еврокубках. Также Олимпиакос, за который выступает Роман Яремчук, потерпел поражение от французского Лиона. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "ткачей".

Накануне Фенербахче под руководством Жозе Моуринью одержал домашнюю победу над бельгийским Юнионом. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу стамбульского клуба, обе команды завершили игру вдесятером. На 74-й минуте Макаллистер получил прямую красную, а в составе турецкой команды Осаи-Сэмюэл за три минуты получил две желтые (87 и 90).

Лига Европы УЕФА-2024/2025

26 сентября, 1 раунд

Фенербахче – Юнион 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 - 26 Союнчу, 2:0 - 82 автогол Берджесс, 2:1 - 90+3 Сайкс

Мальме – Рейнджерс 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 - 1 Байрами, 0:2 - 76 Маккосленд

Айнтрахт – Виктория Пльзень 3:3 (1:1)

Голы: 1:0 - 38 Экитике, 1:1 - 41 Шульц, 2:1 - 62 Дина, 3:1 - 67 Кристинсен, 3:2 - 86 Аду, 3:3 - 90+3 Емель

Аякс – Бешикташ 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 - 31 Фиц-Джим, 2:0 - 51 Годц, 3:0 - 55 Тейлор, 4:0 - 73 Годц

Брага – Маккаби Тель-Авив 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 - 30 Давида (пен), 1:1 - 88 Брума, 2:1 - Брума (пен)

Лион – Олимпиакос 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 - 65 Шерки, 2:0 - 71 Бенрахма

Роман Яремчук начал матч в основе, но уже на 60-й минуте оказался на скамейке запасных.

Рома – Атлетик 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 - 32 Довбик, 1:1 - 85 Паредес

Артем Довбик вышел в стартовом составе, открыл счет в матче и был заменен на 81-й минуте.

Стяуа – РФШ 4:1 (2:1)

Голы: 1:0 - 8 Бирлиджа. 1:1 – 23 Липущек, 2:1 – 32 Стефанеску, 3:1 – 58 Олару, 4:1 – 69 Олару

Тоттенхэм – Карабах 2:0 (матч длится, 65 минута)

Отметим, что игра между Тоттенгэмом и Карбахом была перенесена из-за пробок в Лондоне.

Напомним, накануне в Лиге Европы стартовало "Динамо". В номинально домашнем матче киевляне разгромно уступили Лацио со счетом 0:3. С результатами других матчей вчерашнего игрового дня можно ознакомиться по ссылке.