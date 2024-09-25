Буде-Глимт сенсационно обыграл Порту, МЮ не удержал победу в матче с Твенте в первом туре Лиги Европы
Сегодня, 25 сентября, состоялось 9 матчей в рамках первого раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025.
Главной сенсацией стало поражение одного из главных фаворитов турнира Порта, который неожиданно уступил норвежскому Буде-Глимту.
АЗ – Эльфсборг 3:2 (1:1)
Голы: 0:1 – 23 Оума, 1:1 – 44 ван Боммел, 2:1 – 50 ван Боммел, 2:2 – 53 Гедлунд, 3:2 – 74 Перротт
Буде- Глимт – Порту 3:2 (2:1)
Голы: 0:1 – 8 Омородио, 1:1 – 15 Гег, 2:1 – 40 Геуге, 3:1 – 62 Геуге, 3:2 – 90 Гюль
Голы: 0:1 – 4 Диа, 0:2 – 33 Деле-Баширу, 0:3 – 35 Диа
Митьюллан – Гоффенгайм 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – 42 Осорио, 1:1 – 89 Морштедт
Галатасарай - ПАОК 3:1 (0:0)
Голы: 1:0 – 48 Баба, 1:1 – 67 Константелиас, 2:1 – 75 Акгюн, 3:1 – 90+5 Икарди
Лудогорец – Славия Прага 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – 37 Юрасек, 0:2 – Хитил (65)
Манчестер Юнайтед – Твенте 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – 35 Эриксон, 1:1 – Ламмерс (68)
Ницца – Реал Сосьедад 1:1
Голы: 0:1 – 18 Барренечеа, 1:1 – 45 Росарио
Андерлехт – Ференцварош 2:1 (0:0)
Голы: 1:0 – 60 Версхарен, 2:0 – Дольберг (66), 2:1 – 86 Траоре
Напомним, в среду, 25 сентября, на арене "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге Динамо разгромно проиграло Лацио.
Чемпион проводил текстовый онлайн поединка.