Черноморец и Рух расписали мировую в 11 туре УПЛ

Львовский Рух не смог удержать победу над одесским Черноморцем в матче 11 тура Украинской Премьер-лиги сезона-2024/25.

Поединок завершился со счётом 1:1. Первый гол в матче забили львовяне. Это произошло на старте второй 45-минутки. После затяжного розыгрыша мяч оказался на правом фланге, оттуда последовал сильный прострел в штрафную, на который откликнулся Илья Квасница.

Одесситы ответили уже к концу поединка, на 83-й минуте отличился Денис Янаков. Больше забитых мячей в матче не было.

Чемпионат Украины – УПЛ-2024/25

11 тур, 25 октября

Рух – Черноморец 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – 53 Квасница, 1:1 – 83 Янаков.

Рух: Ледвий, Дидык, Холод, Сыч, Роман, Слесарь, Федор (Климчук 72), Пастух (Притула 72), Карабин, Квасница (Пидгурский 64), Клайвер (Краснопир 46).

Черноморец: Рудько, Бутко, Удод, Скиба, Кисиль, Жаржу (Лацабидзе 60), Ермаков (Белошевский 60), Габелок (Шпорн 60), Кайо (Янаков 67), Петряк (Попов 74), Хобленко.

Предупреждение: Слесарь 66, Подгурский 90+4 – Удод 82, Белошевский 88.

Напомним, в предыдущем туре Рух проиграл Карпатам во львовском дерби, а Черноморец разошелся миром с Вересом.

У львовян 14 баллов в активе и 6 место в турнирной таблице. Черноморец набрал 12 очков и теперь занимает 10 строчку.