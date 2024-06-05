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Ингулец объявил об уходе Лупашко

— 5 июня, 21:32
Ингулец объявил об уходе Лупашко

Ингулец объявил, что главный тренер Владислав Лупашко покинул клуб.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Ингулец искренне благодарен главному тренеру Владиславу Лупашко за яркий сезон, который он провел с нашей командой, завоевав золотые медали и выведя ее в Премьер-лигу.

Благодарим Владислава Викторовича за профессионализм, невероятную самоотдачу и новаторский подход, который стал залогом успеха Ингульца в прошлом сезоне. Всегда будем Вас поддерживать и гордиться будущими достижениями", - говорится в заявлении клуба.

По информации KDK, президент Ингульца Александр Поворознюк обиделся на Лупашко из-за того, что тот хотел перейти во львовские Карпаты.

Вероятной заменой тренеру рассматривается Желько Любенович, выкуп которого из Миная обойдется в 50 тысяч долларов.

В то же время у Лупашко есть вариант продолжения карьеры в Карпатах, если львовский клуб покинет Мирон Маркевич, или поедет в обратном направлении — в Минай.

Накануне журналист Игорь Бурбас сообщал, что Мирон Маркевич в ближайшее время может покинуть Карпаты, и фаворитом на должность главного тренера львовян считается именно наставник Ингульца Лупашко. В то же время, наставник опроверг любые переговоры с "зелено-белыми".

Напомним, в весенней части сезона-2023/24 Ингулец дважды обыграл львовский клуб, благодаря чему стал чемпионом Первой лиги .

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