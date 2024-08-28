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SofaScore определил лучшего игрока матча Зальцбург - Динамо

Ігор Чернявський — 28 августа, 01:20
SofaScore определил лучшего игрока матча Зальцбург - Динамо
Маурітс К’єргор бореться з Владиславом Дубінчаком
Getty Images

Датский полузащитник Зальцбурга Мауритс Кьергор признан лучшим игроком ответного матча против Динамо (1:1) по версии SofaScore.

Оценка 21-летнего хавбека – 7.8. В тройку лучших вошли Николай Шапаренко (7.7) и Владислав Ванат (7.6). Отметим, что в составе обеих команд ни один игрок не получил менее шести. Ниже всего оценили вратаря Зальцбурга Яниса Бласвиха.

По сумме двух матчей Зальцбург победил Динамо со счётом 3:1. Команда Александра Шовковского сыграет на групповом этапе Лиги Европы. Уже известно, в какую корзину попали киевляне.

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