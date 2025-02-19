Гол Таловерова принес Плимуту ничью с Лутоном в Чемпионшипе

В среду, 19 февраля, Плимут на выезде сыграл вничью с Лутоном в рамках матча 31-го тура Чемпионшипа.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

Спасительный для гостей гол на счету защитника сборной Украины Максима Таловерова, который замкнул навес с левого фланга.

Для украинского футболиста это дебютное взятие ворот соперника.

Отметим, аналитический портал SofaScore признал Таловерова лучшим игроком команды в матче.

Обзор матча

Чемпионат Англии – Чемпионшип

31 тур, 19 февраля

Лутон – Плимут 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – 55 Браун, 1:1 – 70 Таловеров

Позиции команд в турнирной таблице не изменились – Плимут с 29 очками идет на предпоследней позиции, Лутон имеет 28 очков и занимает последнее место.

Турнирная таблица

Украинский защитник стал игроком английской команды в конце января, сыграл все 5 матчей (4 – в чемпионате, 1 – в Кубке Англии) без замен и имеет в пассиве 2 желтые карточки.

Напомним, недавно Плимут на выезде уступил Блэкберну (0:2). Это первое поражение команды с момента перехода Таловерова.

До этого команда одержала три подряд победы – над Вест Бромвичем (2:1), 1:0 – над Ливерпулем в Кубке Англии и 5:1 – над Милволлом в Чемпионшипе.