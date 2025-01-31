Защитник сборной Украины за рекордную сумму перешел в английский клуб

Центрбек сборной Украины Максим Таловеров начинает новый этап своей футбольной карьеры, присоединившись к английскому Плимуту.

Об этом было объявлено на сайте представителя Туманного Альбиона.

Как и сообщалось ранее, стороны подписали контракт, который рассчитан на 3,5 года (до лета 2028 года).

Плимут также сообщил, что трансфер 24-летнего украинца из австрийского ЛАСКа стал для него рекордным – за переход футболиста было заплачено 2 миллиона евро.

You know what our last post means 👀 pic.twitter.com/VGXhqjTYuH — Plymouth Argyle FC (@Argyle) January 31, 2025

"С тех пор как я присоединился к Аргайлу, я всегда говорил, что мы будем терпеливыми, чтобы привлечь нужных игроков, которые смогут помочь команде. Мы считаем, что с Максимом мы сделали именно это, поскольку он является командным игроком, который добавит нам роста и физической силы, но он также хорошо владеет мячом и имеет хорошие технические навыки. Самое главное, что он хороший защитник и усилит наши возможности в защитном звене команды. Я очень рад, что пригласил его в клуб и с нетерпением жду сотрудничества с ним", – заявил главный тренер Плимута Мирон Муслич.

Ожидается, что Таловеров сможет дебютировать за новую команду уже в эти выходные в матче против Вест Бромвича в рамках 30 тура Чемпионшипа.

Плимут занимает последнее место второго по силе английского дивизиона, имея в активе 22 очка после 29 сыгранных туров.

Напомним, что Мирон Муслич возглавил Плимут после того, как 31 декабря с поста главного тренера был уволен Уэйн Руни, при котором команда опустилась на 24 место таблицы.