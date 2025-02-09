Таловеров помог Плимуту сенсационно выбить Ливерпуль из Кубка Англии, Астон Вилла победила Тоттенхэм

В воскресенье, 9 февраля, тремя матчами продолжилась стадия 1/16 финала Кубка Англии по футболу сезона-2024/25.

Открывал игровой день поединок Вулверхэмптона против Блэкберна, который завершился победой представителя АПЛ со счетом 2:0.

А дальше Плимут из Чемпионшипа играл против лидера АПЛ Ливерпуля. И именно Плимут сенсационно одержал победу. Единственный гол в матче забил Райан Харди с пенальти.

Отметим, что Максим Таловеров вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок. В его активе желтая карточка, которую он получил в дополнительное время второго тайма.

В последнем матче вечера Астон Вилла принимала Тоттенхэм. Команда Унаи Эмери открыла счет уже на первой минуте поединка, после чего удвоила свое преимущество в середине второго тайма. Уже в добавленное время Матис Тель отыграл один мяч, но кардинально он ни на что не повлиял.

Кубок Англии сезона-2024/25

1/16 финала, 9 февраля

Блэкберн – Вулверхэмптон 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – 33 Гомес, 0:2 – 34 Кунья

Плимут – Ливерпуль 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 53 Харди

Астон Вилла – Тоттенхэм 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – 1 Рэмзи, 2:0 – 64 Роджерс, 2:1 – 90+1 Тель.

Напомним, вчера, 8 февраля, в рамках 1/16 финала состоялось 10 матчей.