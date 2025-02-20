Таловеров стал лучшим игроком Плимута в матче с Лутоном

Украинский защитник Максим Таловеров стал лучшим игроком Плимута в матче 31-го тура Чемпионшипа против Лутона.

Об этом сообщает аналитический портал SofaScore.

Украинский защитник отыграл полный матч и получил оценку 7,7 балла. Защитник отметился голом, 8 раз вынес мяч, 7 раз выиграл позицию, дважды сфолил и отдал 41% точных передач.

Лучшим игроком поединка стал Каль Нейсмит из Лутона - 7,8.

Позиции команд после ничьей в турнирной таблице не изменились - Плимут с 29 очками идет на предпоследней позиции, Лутон имеет 28 очков и занимает последнюю строчку.

Напомним, недавно Плимут на выезде уступил Блэкберну (0:2). Это первое поражение команды с момента перехода Таловерова.

До этого команда одержала три подряд победы - над Вест Бромвичем (2:1), 1:0 над Ливерпулем в Кубке Англии и 5:1 над Милволлом в Чемпионшипе.