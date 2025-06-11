Канада благодаря победе над Украиной выиграла турнир Canadian Shield

Состоялись все матчи на товарищеском турнире Canadian Shield, по результатам которых определился победитель.

Каждая из команд провела по два матча. По итогам которых победителем стала сборная Канады. "Кленовые" обыграли Украину (4:2) и в серии пенальти уступили команде Кот-д'Ивуар (0:0, пен. 5:4), что позволило им набрать 4 очка.

Далее расположились Украина и Новая Зеландия (по 3 балла) и Кот-д'Ивуар (2 очка).

Напомним, согласно регламенту турнира – в случае ничьей в основное время назначалась серия пенальти. За победу начислялось по три очка, за победу в серии послематчевых пенальти – два и за поражение в серии послематчевых пенальти – одно.

Турнирное положение Canadian Shield:

Канада – 4 очка Украина – 3 очка Новая Зеландия – 3 очка Кот-д'Ивуар – 2 очка

Накануне Сергей Ребров оцени победу над командой Новой Зеландии.

Участие на турнире Canadian Shield можно считать подготовкой к квалификации на чемпионат мира.

Для Украины отборочный этап начнется в сентябре. Соперниками Украины будут победитель пары Лиги наций между Францией и Хорватией, а также Исландия и Азербайджан.