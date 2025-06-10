Новая Зеландия – Украина 0:1. ОНЛАЙН

Сборная Украины по футболу сыграет с Новой Зеландией в рамках второго тура товарищеского турнира Canadian Shield.
Составы команд
Украина: Лунин – Тымчик, Забарный, Чеберко, Михайличенко – Михайленко, Назарина, Пихаленок – Кабаев, Зубков, Гуцуляк.
Новая Зеландии: Крокомб – Какаче, Сурман, Биндон, Боксолл – Стаменич, Белл – Сингх, Гарбетт, Уэйн – Джаст
58'
Сразу же выбежали в контратаку подопечные Сергея Реброва, однако удар Михайленко оказался неудачным.
56'
Новая Зеландия опасно атаковала, Джаст пробил в собственного партнера из пределов штрафной площади.
54'
ГООООООООООООЛ! Сборная Украины выходит вперед! Гуцуляк подобрал мяч перед штрафной площадкой и с разворота из-под защитника пробил мимо голкипера.
51'
Зубков вошел в штрафную площадь и выполнял навес, снова никто из нападающих сборной Украины не сумел добраться до мяча.
49'
Состоялся удар с острого угла после стандарта, однако заблокировали этот удар.
48'
Назарина заработал штрафной удар на левом фланге.
Первый тайм завершен, нули на табло!
45'
1 минуту добавил арбитр к первой половине.
44'
Угловой разыграли игроки сборной Украины, однако удара так и не произошло.
42'
Гуцуляк навешивал в штрафную площадку, но никто не оказался на дальней стойке.
40'
Назарина снова нашел момент для удара, однако вратарь забрал мяч в руки.
38'
Зубков сбрасывал под удар Назарине, который пробил значительно выше ворот.
35'
Теперь Зубков пробивал с дальней дистанции, однако мяч мимо ворот прошел.
33'
Заброс пошел на Кабаева, однако тот отдал неточную подачу в штрафную площадку.
31'
Зубков классную передачу отдал на Пихаленка в штрафной площадке, тот не сумел пробить мимо вратаря, а добивание Кабаева оказалось неудачным.
30'
Кабаев решился на дальний удар, выше ворот прошел мяч.
28'
Назарину в центре поля подтолкнули, штрафной для сборной Украины.
25'
Забарный пытался протащить мяч, но потерял его и затем Назарина сорвал быструю атаку соперника в центре поля.
23'
Прессингуют подопечные Сергея Реброва и от Михайличенко мяч в аут ушел.
20'
Гуцуляк выполнял подачу на дальнюю штангу, однако на скидку Михайличенко никто не отреагировал.
17'
Чеберко руками придержали и фол зафиксировал арбитр.
15'
Гуцуляк головой опасно пробивал после подачи с левого фланга, однако вратарь в великолепном сейве спас новозеландскую национальную команду.
13'
Отбиваются новозеландцы после подачи с корнера.
12'
Кабаев заработал угловой на левом фланге.
10'
На Зубкова пошел заброс, однако Александр оказался в офсайде.
8'
На своей половине поля новозеландцы контролировали мяч, но до нацеленной атаки дело так и не дошло.
6'
Забарный удачно сыграл в защите и выбил мяч после заброса из глубины.
4'
Зубков хорошую разрезную передачу отдал, однако Тымчик не сумел найти партнера в штрафной площади.
3'
Контролируют подопечные Реброва мяч, однако к воротам соперника пока не подходят.
Звучит гимн Новой Зеландии
Ранее "сине-желтые" потерпели поражение от сборной Канады. Согласно формату турнира, за победу в основное время команда зарабатывает 3 очка, за победу в серии пенальти – 2, а за поражение в серии пенальти можно заработать один зачетный балл.
Участие на турнире Canadian Shield можно считать подготовкой к квалификации на чемпионат мира. Для Украины отборочный этап начнется в сентябре.