Тщетные ожидания на результат и эксперименты Реброва: итоги июньских матчей сборной Украины

В Канаде закончился товарищеский футбольный турнир Canadian Shield. Сборная Украины после поражения от Канады (2:4) обыграла Новую Зеландию (2:1) и закончила турнир на третьем месте. Чемпион рассказывает о самом главном.

Ребров абсолютно уверен, что продолжит работать и дальше

Представьте: вы провели ужасный, катастрофический по наполнению матч против средней команды. На вас возросло давление. Что в такой ситуации сделаете вы?

Наверное, любой ответ будет так или иначе связан с мобилизацией всех возможных ресурсов. Ребров же, как ни в чём ни бывало, сделал 9 изменений в стартовом составе – в том числе поставил Чеберко, который...

Ничего против него не имею, но в матчах, которые не товарищеские, проводятся не на американском континенте и не совсем близко с местом его работы (а он играет за Коламбус Крю), Евгений может за сборную Украины ни разу больше не сыграть.

Бывает, конечно, что ожидания самого тренера не соответствуют реальности, но самим фактом состава на игру с Новой Зеландией Ребров показал: результат игры для него не важен, он занимается решением второстепенных задач.

И, наверное, к таким, контрольным матчам стоит так относиться всем нам. Если, например, Гуцуляк станет стабильно забивать и отдавать в официальных матчах, мы все будем рады – и никто не вспомнит, что начало этому положил тренировочный сбор в Торонто.

Getty Images

Матчи без интриги и мотивации неинтересны никому

Уж сколько нам рассказывали, что в Канаде огромная украинская диаспора, что в условном Эдмонтоне украинскую речь можно услышать чаще, чем в некоторых украинских городах – но игра против новозеландцев прошла при, фактически, пустых трибунах.

И, в принципе, нет внятных поводов рассчитывать на аншлаг, кроме метафизического "там ментально наши люди, они придут вопреки всему". Вопреки тому, что даже сам тренер не планирует ставить сильнейший состав. Вопреки игре в 17:00 понедельника, если считать по времени в Торонто. Вопреки миллиону развлечений, которые составляют entertainment современного человека (в Америке, например, сейчас проходят финалы НБА и НХЛ).

Так в XXI веке не бывает, и одна из самых развитых стран мира это только в лишний раз подчеркнула. Чтобы привлечь зрителей на трибуны, нужно дать понять, что играют за что-то важное – или хотя бы заинтересовать шоу.

И не надо говорить, что в Торонто не любят футбол: когда сюда приезжал Интер (Майами) с Месси в составе, билеты стартовали от 263 долларов. Уставшие игроки из тех сборных, которые согласились приехать – это не то, что может собрать стадион.

УАФ: Дан Балашов

Лидерам сборной не нужны товарищеские игры

Это мы проходили уже после проигрыша Мальте. Сборная, которая очень скоро по игре просто уничтожит Чехию и Словакию, проиграла полулюбителям с острова. А ещё была ничья с Бахрейном, 1:7 от Франции, ничья с Саудовской Аравией...

Ребров косвенно, но признал это сам после канадцев:

"Мы допустили очень серьезные ошибки в обороне, в штрафной площади. Если вы допускаете такие ошибки – это будет дорого стоить. И мы не забили – особенно в первом тайме у нас было два отличных момента. Но опять же, это – товарищеские матчи. В любом случае вы говорите игрокам, что это неофициально, и они не на 100% сосредоточены. К сожалению, это мое мнение".

УАФ: Дан Балашов

После 50-60 сложнейших игр в сезоне хорошо проводить дополнительные матчи просто, ради гимна, трудно будет кому угодно. Тем более при полном понимании, что их никто и не вспомнит: все же осознают, что ближайший матчи отбора на чемпионат мира-2026 сотрут из памяти всю информацию о каком-то выставочном канадском турнире? Мы здесь не уникальны: Крис Вуд, который для новозеландцев просто господь бог, получил по 10 минут в каждой из игр.

Появление Лиги наций вообще низвело товарняки на какой-то уникально посредственный уровень. Все понимают, что есть "мейджоры", то есть чемпионаты мира и Европы, по которым и будут помнить успехи игроков в футболках сборных. Есть Лига Наций – суровые будни, которые не так важны, как ЧМ, но, в любом случае, интересный турнир.

Он и заменил три четверти товарищеских. А те товарняки, которые остались товарняками – они играют совершенно непонятную и рудиментарную роль.

Практика, в общем, показала, что игрокам, матчи за сборную для которых можно посчитать на пальцах руки, за сборную в таких матчах играть интереснее, чем "гвардейцам" и "сенаторам". У Гуцуляка даже теперь всего 10 игр за сборную – и при этом три гола. Мартинюк отметился голевым пасом в дебютной игре за сборную, Богдан Михайличенко – в десятом.

Не говоря о том, что кто-то из "выстреливших" с Канадой может стать игроком оптимального состава (вот чем Гуцуляк слабее основных "звёзд"?), на такие, неважные матчи лучше выпускать тех, для кого матчи за сборную – мечта, а не будни.

Интересные факты и цифры

Больше не осталось конфедераций, представители которых не играли бы против Украины. Океания, которая делегировала Новую Зеландию, была последним не закрытым гештальтом.

Первый в истории матч сборной Украины против новозеландцев. "Олл вайтс" стали 74-м соперником наших.

Дебютировали в сборной Николай Михайленко и Александр Мартынюк.

Чеберко сыграл второй матч за сборную. После первого прошла пауза в пять лет: дебютировал Евгений ещё в 2020-м, против Франции (1:7).

Александр Зинченко забил 12-й гол за сборную. Саша остаётся редким игроком, который за сборную забивает чаще, чем за клубы: 276 матчей в клубной карьере принесли от украинца всего 7 голов.