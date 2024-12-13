Определилось расписание матчей сборной Украины в квалификации чемпионата мира 2026

Сборная Украины по футболу узнала расписание матчей квалификации чемпионата мира 2026 года.

Об этом сообщает УЕФА.

Первую игру украинцы сыграют против победителя четвертьфинала Лиги наций – Франция – Хорватия. Игра состоится 5 сентября и будет номинально домашней. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.

Расписание матчей сборной Украины в квалификации ЧМ-2026

5 сентября: 21:45 Украина – Франция/Хорватия;

– Франция/Хорватия; 9 сентября: 19:00 Азербайджан – Украина;

10 октября: 21:45 Исландия – Украина;

13 октября: 21:45 Украина – Азербайджан;

– Азербайджан; 13 ноября: 21:45 Франция/Хорватия – Украина;

16 ноября: 19:00 Украина – Исландия.

Групповой этап отбора на чемпионат мира начнется в марте 2025 и завершится в ноябре 2025 года. Украина попала в группу D. На мундиаль квалифицируется сразу 16 европейских сборных из-за расширения турнира до 48 команд:

12 национальных команд выйдут в групповой этап ЧМ-2026 в случае победы в своей группе.

12 команд, занявших вторые места, попадут в плей-офф за выход на ЧМ-2026. Также в этом минитурнире смогут сыграть 4 команды, имеющие самый высокий рейтинг за выступления в Лиге наций сезона-2024/25.

Напомним, что в марте 2025 Украину ожидают переходные матчи с Бельгией за право сыграть в Дивизионе А Лиги наций УЕФА.

Финальный турнир чемпионата мира состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.