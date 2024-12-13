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Определилось расписание матчей сборной Украины в квалификации чемпионата мира 2026

Микола Дендак — 13 декабря 2024, 23:14
Определилось расписание матчей сборной Украины в квалификации чемпионата мира 2026
Getty Images

Сборная Украины по футболу узнала расписание матчей квалификации чемпионата мира 2026 года.

Об этом сообщает УЕФА.

Первую игру украинцы сыграют против победителя четвертьфинала Лиги наций – Франция – Хорватия. Игра состоится 5 сентября и будет номинально домашней. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.

Расписание матчей сборной Украины в квалификации ЧМ-2026

  • 5 сентября: 21:45 Украина – Франция/Хорватия;
  • 9 сентября: 19:00 Азербайджан – Украина;
  • 10 октября: 21:45 Исландия – Украина;
  • 13 октября: 21:45 Украина – Азербайджан;
  • 13 ноября: 21:45 Франция/Хорватия – Украина;
  • 16 ноября: 19:00 Украина – Исландия.

Групповой этап отбора на чемпионат мира начнется в марте 2025 и завершится в ноябре 2025 года. Украина попала в группу D. На мундиаль квалифицируется сразу 16 европейских сборных из-за расширения турнира до 48 команд:

  • 12 национальных команд выйдут в групповой этап ЧМ-2026 в случае победы в своей группе.
  • 12 команд, занявших вторые места, попадут в плей-офф за выход на ЧМ-2026. Также в этом минитурнире смогут сыграть 4 команды, имеющие самый высокий рейтинг за выступления в Лиге наций сезона-2024/25.

Напомним, что в марте 2025 Украину ожидают переходные матчи с Бельгией за право сыграть в Дивизионе А Лиги наций УЕФА.

Финальный турнир чемпионата мира состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.

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