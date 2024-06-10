Олимпийская сборная Украины одержала 4 победы в 4 матчах и выиграла групповой этап товарищеского турнира во Франции

Олимпийская сборная Украины по футболу победила Японию в матче 4 тура на международном товарищеском турнире во Франции.

Матч завершился со счётом 2:0. Оба гола на счету вингера Колоса Владислава Великана.

В конце первого тайма Валентин Рубчинский перехватил мяч неподалеку от чужих ворот, отпасовал на Даниила Сикана, а тот отдал Великану, который из-за пределов штрафной попал в дальний нижний угол.

На 55-й минуте "желто-синие" разыграли скорую комбинацию на левом фланге, после чего Хлань перевел на Великана, а тот мощным ударом "прошил" японского вратаря.

В эндшпиле соперники сократили отставание. Для команды Руслана Ротаня этот пропущенный гол стал первым на турнире.

Tournoi Maurice Revell

Франция

4-й тур

10 июня

Украина U-23 - Япония U-19 - 2:1

Голы: 1:0 - Великан 42, 2:0 - Великан 55, 2:1 - Шиогай 81

Украина: Ермаков, Крупский (Павлюк 87), Салюк, Батагов, Мартынюк, Федор (Ярмолюк 57), Рубчинский, Шостак (Сигеев 69), Великан (Кучерявый 69), Хлань, Сикан (Краснопир 69).

Япония : Араки, Такахаси (Косуги 60), Кита, Шиокава, Умеки (Хомма 60), Огуру (Ишии 46), Ясуда, Юкутомо (Канда 78), Озеки, Хирои, Шиогай (Микикави 87).

Предупреждение : Огуру 30, Мартынюк 54

Благодаря этой победе олимпийская сборная Украины гарантировала себе первое место в группе B и завоевала путевку в финал турнира. Соперником "желто-синих" будет Кот- д'Ивуар U-20.

Напомним, в первом туре украинцы разгромили Индонезию U-20 , во втором уничтожили Италию U-21 , а в третьем уверенно обыграли Панаму U-23.